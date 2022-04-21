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【姜濤生日】姜糖舉辦「22+1=Keung To 慈善限定店」明日開幕 設11個必影打卡位

理財智慧 23:44 2022/04/21

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４月對於姜濤的粉絲姜糖來說是一個大日子，因為是他們至愛的偶像姜濤生日，去年4月30日的「姜濤灣」大家仍歷歷在目，今年姜濤香港後援會再下一城，實行把４月變成「姜濤月」，策劃形形色色的生日應援活動為姜濤慶生。不過，向來低調的姜濤早前已呼籲粉絲們在將應援的金錢用來做善事，幫助社會上更多有需要的人。姜濤輕輕一句，姜糖們立即行動，各大小慈善應援應運而生，籌得善款幫助社會各界。

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姜糖們繼續響應姜濤的善心，一起以他們的熱情和正能量，令香港在疫情之下重拾生氣及傳遞愛關心社會上有需要的人！由4月22日至5月22日期間，姜濤香港後援會史無前例同時在港九商場設置不同主題、打卡點滿滿的慈善期間限定店，並得到尖沙咀 The ONE 及銅鑼灣皇室堡全力支持，一起為姜濤慶生，邊做善事邊傳愛心。

【姜濤代言Darlie 好來】 姜濤拍牙膏廣告展現正能量笑容 姜糖儲閃卡、打卡熱點宣傳攻勢陸續來【見下頁】

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大家可親臨兩間分別位於尖沙咀 The ONE和銅鑼灣皇室堡的慈善限定店打卡和選購精品，所得收入扣除成本後會全數捐往多間與兒童、毛孩及弱勢社群相關的慈善機構，令是次慶生活動別具意義！ 兩間「22+1=Keung To 慈善限定店」特意以 22＋1 取代數字 23，除了記錄今年是 20「22」年外，「+ 1」祝願姜濤一如以往，突破想像框框，於新一年內發揮無限可能！兩邊均以桃橙色作為主調， 希望帶給大家溫暖、和諧及歡樂感覺！現場更會不斷放送姜濤共九首個人單曲，讓大家腦海全天候 loop 著姜濤靚聲 ，一同感受姜濤用作品說話！

 

22+1=Keung To 慈善 D.I.Y.限定店 | 尖沙咀 The ONE

位處尖沙咀 The ONE 的「22+1=Keung To 慈善 D.I.Y.限定店」以生日派對做主題，桃橙色配搭「滿場 飛」的小姜姜和小濤濤，可愛程度到達頂峰！5 大打卡場景包括：掛上不同姜濤造型的 14 米打卡牆、 約 2 米高我最喜愛的男歌手造型小姜姜、約 1.4 米高天使善心小濤濤、Keung To Yummy Burger 及 KT 22＋1 TV Show，以及姜濤生日慈善 D.I.Y 限定店。粉絲務必注目期間限定精品，包括： 5 款 ONLLY CASE 慈善 D.I.Y.限定店特別版手機殼，並於指定日子加設現場印製 3 款限量版 D.I.Y 慈善精品，當中 包括攬攬咕咕𠱸、13吋及15吋手提電腦保護套及布袋，既可打卡又可以買到心頭好做善事，全城正能 量滿滿！義賣精品每日數量有限，最新安排請參閱姜濤香港後援會及商場社交平台。

22+1=Keung To 慈善限定店 | 銅鑼灣 皇室堡

銅鑼灣皇室堡的「22+1=Keung To 慈善限定店」同樣以桃橙色作主調，以多首姜濤的作品說 出其故事，充滿普普藝術風的 6 大打卡位，配搭型格十足的幾何圖案場景，展示姜濤的重要「事件簿」：１.表演、2.美食，當然還有3.籃球！約 2 米高立體淘氣小濤濤手捧籃球正在練習灌籃，糖 糖們看著穿上籃球背心的小濤濤，不禁令人期待於即將播映的電視劇「季前賽」中欣賞姜濤在球場上的英姿，再往前走壽星仔使出招牌心心手勢哼著《蒙着嘴說愛你》呢！貼近 Pop Up 慈善限定店更 有《Master Class》姜「圖」。另一邊大家可透過不同角度，在鏡框中見到不同形象的姜濤，呼應《鏡中鏡》歌詞！把眼睛調至「廣角」，會發現畫風不同的巨大姜濤在整個背景中，正展示會心微笑！另外還有擺出超 Charm 甫士的姜濤和萌版小姜姜的打卡位。

 

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記者：張以正

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姜濤 Mirror 慈善活動 電訊盈科（00008） ViuTV

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