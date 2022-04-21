【串流平台】阿克曼「撈底」Netflix不足3個月　慘蝕4億美元離場

Netflix（美：NFLX）公布業績後股價暴跌，周三（20日）大跌35%，收報226.19美元，市值單日蒸發543億美元。美國著名對沖基金Pershing Square 創辦人阿克曼（Bill Ackman）亦損失慘重，在投資Netflix不足3個月後，全數沽清手上約310萬股，損失近4.35億美元，慘蝕離場。

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Pershing Square表示，在Netflix公佈首季訂戶意外下降後，基金對預測該公司未來前景的能力失去信心，決定「迅速採取行動」，賣出Netflix持股。Netflix日前公佈今年首季業績，訂閱用戶流失20萬，為10多年來首次錄得訂戶下降，觸發股價重挫35%至226.19美元，成為今年標普500指數中表現最差的股票。

今年初Netflix公佈去年業績時，股價暴跌逾兩成，阿克曼其後「趁低吸納」，曾持有Netflix超過310萬股，料斥資近11億美元，並成為Netflix的20大股東之一。他當時強調，Netflix具備優越特質，包括訂戶的商業模式及管理團隊，相信現價帶來更高的風險回報，成為其基金更大的盈利動力。以阿克曼今年1月26日申報持股Netflix的股價估計，是次投資損失大約4.35億美元。

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責任編輯：黃苑筠