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【虛擬經濟】Mirai Society全球首個以IMPACT為本的NFT項目 支持推動聯合國2030可持續發展目標

理財智慧 21:15 2022/04/21

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今年1月創辦的數碼化捐款平台Mirai Society（未來社會DAS），宣布推出全球首個以IMPACT為本的NFT項目，其NFT設計題材以聯合國17個可持續發展目標（UNSDG）為藍圖，包括從社會問題、環保議題到解決貧窮等。首批Impact NFT系列會以荷蘭式拍賣，由大眾決定成交價。

【青姐話】二次尋底   有幾難睇？

Impact NFT的畫作名為「Goo」，加上「d」便是 「Good 」，以由社會故事組成、與世界正在發生的事件息息相關。此外，Mirai Society亦有計劃以音樂、攝影或生活上的衣、食、住、行作為題材鑄造NFT，為UNSDG的發展實現更大的價值。

Mirai Society Impact NFT的持有人，會自動成為Mirai Society數碼化捐款和IMPACT體驗平台的會員，Mirai Society上的成員可選擇參與平台上的捐贈項目、定期的義工體驗及投票決定相關IMPACT項目的執行及受益機構。Impact NFT的收益將會以法幣直接捐贈，或接受加密貨幣的IMPACT機構。現時支持的IMPACT機構為THE ONE國際扶輪3450地區國際人道主義獎。

在起步階段，Mirai Society會先挑選幾個IMPACT基金會作為受益的IMPACT機構。其後，Mirai Society的會員可以通過平台的去中心化自治組織機制（DAO），以創建引入及決定支持的IMPACT機構，Impact NFT的持有者可以有平等的權利參與、提名和投票選擇受益的 IMPACT 機構。團隊會把其中兩成收益作IMPACT捐贈及五成作生態圈發展用途。Mirai Society的首批Impact NFT系列會以荷蘭式拍賣，由大眾決定成交價。

Mirai Society已經開始與本地及國際經驗豐富的變革領導者、社區持分者、有影響力人士和企業品 牌合作、策劃及執行此數碼化捐款和IMPACT體驗平台，使其捐贈計劃更具有成效和可行性。Mirai Society將會開放社群讓平台的成員有機會介紹項目，透過Web3的技術使整個捐贈決策公開和透明。

根據The Giving Block的統計，加密貨幣於2021年的捐款已超過54.5億港元，這數字並未包括其他加密資產的捐贈。NFT銷售交易每1,000秒完成一次，跟傳統捐贈活動在時間性或其有效性上無可比擬，以加密貨幣及NFT進行捐款是全球的大趨勢。

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責任編輯：嚴浩文

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