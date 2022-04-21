【放寬限聚】迪士尼樂園今再開放 百貨店換新面貌 酒店推生日及Staycation優惠

政府宣佈今天（21日）起社交距離措施分階段放寬，迪士尼樂園今天亦再次對外重開，園區外面見人潮。迪士尼趁機乘勢更新商店換新面貌，不但推出全新的打卡地點，同時有不少新產品上架，而迪士尼酒店亦推出生日及Staycation優惠。

美國小鎮大街的商店換上新面貌，並按主題劃分展區，推出多款全新商品，包括迪士尼公主貝兒展示架上的鮮黃色家居飾品，同時亦推出多款米奇家居飾品，更於商店中增設全新的 Duffy 與好友主題的打卡地點，同時推出多款迪士尼時尚服飾。頭箍是迪士尼的暢銷飾物，迪士尼商店推出迷你毛公仔裝飾頭箍，以及以迷你毛公仔裝飾頭箍為主題的巨型打卡場景，可供挑選喜愛的迪士尼朋友主題，製作專屬的「迪士尼朋友迷你毛公仔裝飾頭箍」。迪士尼亦推出全新打卡熱點，包括美國小鎮大街充滿色彩的花卉裝飾，及反斗奇兵大本營的全新打卡位。

迪士尼樂園再次開放當日情況：

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此外，迪士尼酒店度假區亦推出一系列香港居民尊享的酒店額外優惠，包括「迪士尼酒店生日禮遇」及「奇妙浪漫遊宅度假優惠」，其中「迪士尼酒店生日禮遇」優惠包含一晚客房住宿之餘，亦包括兩位指定晚餐套餐或自助晚餐，以及免費獲贈 1 日門票一張和享有以 85 折優惠購買最多三張 1 日門票，於園內及酒店商品店購物滿港幣300元亦享 9 折優惠。而「奇妙浪漫遊宅度假優惠」包含一晚客房住宿之餘，亦包括兩位指定晚餐套餐，及以 85 折優惠購買最多四張 1 日門票。

有關門票及會籍有效日期方面，迪士尼指，任何於2022年1月7日至6月14日期間，包括首尾兩天到期而未使用之樂園門票及指定樂園相關產品，其有效日期將會自動延長至2022年6月15日，而「奇妙處處通」會籍的有效日期將獲延長 104日。於2022年1月6日或之前到期的會員卡，或於2022年4月14日當日或之後發出的新會員卡，會籍則不獲延長。市民可於到訪前 90 日內在網上預約入園，了解最新防疫措施，樂園重開後會繼續參照政府及衛生部門的最新規例及指引，謹慎防疫，執行健康及安全措施，包括「疫苗通行證」及「安心出行」要求，讓賓客享受安全及難忘的旅程。香港迪士尼會配合政府最新指引，持續審視及調整樂園的營運及相關安排。

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責任編輯：龍紀瑩