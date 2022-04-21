【虛擬銀行】livi bank推出私人貸款「livi靈活貸」　實際年利率低至1.2%

虛擬銀行livi bank宣布，推出創新私人貸款「livi靈活貸」，進一步擴展其產品服務範圍，並為香港貸款市場帶來嶄新面貌。

livi靈活貸解決了客戶在申請傳統貸款時所面對的痛點——批核程序全自動化，最快2分鐘即可獲批，現金即時存入liviSave帳戶中。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

livi靈活貸除了豁免手續費外，實際年利率更低至1.2%，為全城最優惠的利率之一。 livi透過嶄新科技，按照客戶的個人情況，以livi的信用評估模型為他們提供度身訂造的貸款方案。若客戶希望提前還款，亦無額外收費。此外，客戶可隨時在livi 手機應用程式上查看每筆貸款的還款時間表。

【虛擬銀行】livi bank開拓保險業務 首批產品將代理中銀人壽保險【見下頁】

livi表示，客戶在申請25萬港元以下的貸款時，無需遞交任何文件。另外，客戶可選擇3至60個月的還款期，還款金額將自動從liviSave賬戶中扣除，無需擔心錯過還款日期。

livi產品總監洪滿霜表示：「livi靈活貸設計獨特，結合了分期貸款和循環貸款的優點。客戶可享受一般分期貸款所提供的具競爭力的利率，同時享有循環貸款所提供的自主度。客戶日後無需重新提交申請，便可根據其剩餘信貸額度加借。而流暢無縫的客戶體驗，將令我們在市場上突圍而出。」

【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機