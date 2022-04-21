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【虛擬銀行】livi bank推出私人貸款「livi靈活貸」　實際年利率低至1.2%

理財智慧 20:48 2022/04/21

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虛擬銀行livi bank宣布，推出創新私人貸款「livi靈活貸」，進一步擴展其產品服務範圍，並為香港貸款市場帶來嶄新面貌。

livi靈活貸解決了客戶在申請傳統貸款時所面對的痛點——批核程序全自動化，最快2分鐘即可獲批，現金即時存入liviSave帳戶中。

    點擊圖片放大
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livi靈活貸除了豁免手續費外，實際年利率更低至1.2%，為全城最優惠的利率之一。 livi透過嶄新科技，按照客戶的個人情況，以livi的信用評估模型為他們提供度身訂造的貸款方案。若客戶希望提前還款，亦無額外收費。此外，客戶可隨時在livi 手機應用程式上查看每筆貸款的還款時間表。

【虛擬銀行】livi bank開拓保險業務 首批產品將代理中銀人壽保險【見下頁

livi表示，客戶在申請25萬港元以下的貸款時，無需遞交任何文件。另外，客戶可選擇3至60個月的還款期，還款金額將自動從liviSave賬戶中扣除，無需擔心錯過還款日期。

livi產品總監洪滿霜表示：「livi靈活貸設計獨特，結合了分期貸款和循環貸款的優點。客戶可享受一般分期貸款所提供的具競爭力的利率，同時享有循環貸款所提供的自主度。客戶日後無需重新提交申請，便可根據其剩餘信貸額度加借。而流暢無縫的客戶體驗，將令我們在市場上突圍而出。」

【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

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撰文 : 陳楚琨

livi Bank 經濟 私人貸款 虛擬銀行 港元 香港 銀行

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