【新股IPO】知乎2390明日掛牌 暗盤跌22%　一手帳面蝕696元

內地綫上答問平台知乎（新上市編號：02390）將於明日（22日）掛牌，其上市前暗盤表現欠理想，根據輝立交易平台顯示，知乎暗盤低開19%，報26元，最低曾見24.3元，暗盤收市報24.8元，較招股價32.06元，跌22.6%，以每手100股計，一手帳面蝕726元。

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此外，知乎是次全球發售2600萬股A類普通股，每股發售價定為32.06元，香港公開發售部份超額認購約1倍，每手100股計，100%中籤比率，有認購的投資者人人有份。該股聯席保薦人為瑞信、摩根大通、中金及招銀國際。

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知乎2021年收入29.59億元人民幣，按年增長119%，經營虧損增至13.9億元人民幣，經調整虧損7.5億元人民幣。知乎收入主要來自廣告，佔39.2%，內容商業化解決方案佔32.9%，付費會藉佔22.6%。內容商業化解決方案即營銷解決方案，商戶及品牌將付費更多，以建立品牌的累計內容庫，提高商業效果與用戶聯繫。用戶方面，2021年第四季度，知乎平均移動月活躍用戶9960萬人，按年增38.1%，活躍用戶平均每日開啟知乎應用移序6次，平均每月有3.9億次。

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記者：張以正