【企業慈善】惠康「食咗飯未」愛心米庫五個月捐逾1600萬碗飯 將一連七日加碼捐款一倍

去年11月，政府數字公布，2020年本港貧窮人口達165.3萬，創12年新高，當時惠康宣布推出慈善活動「食咗飯未」愛心米庫，承諾「捐足一年米」市民買米、惠康捐錢。計劃推出至今短短五個月，累積捐款已達500萬港元，相等於逾1600萬碗健康又有營養的米飯。今天（21日）惠康表示，將會在明日一連七日加碼捐款一倍。

去年惠康推出「食咗飯未」愛心米庫慈善行動，顧客每買1公斤「御品皇香米」，惠康就會再捐0.5元，目標於1年內捐出500萬元、即售出1,000公斤米，惠康會將捐款以成本價購置御品皇米，再透過膳心連向有需要者捐出1,600萬碗米飯，以緩解基層市民及社福機構於疫情下的衝擊。較早前在冬至及農曆新年，便將所籌得的4,000 份食材包裝成愛心包，捐贈給不同的慈善團體，讓受惠人士在佳節倍感暖意。

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今天（21日）惠康表示，將一連七日加碼捐款一倍，除了每月第一天的「愛心加倍日」，由明日（22日）起至4月28日，一連七日，惠康更發起「特別愛心加倍日」，即顧客每購買1公斤御品皇香米，惠康便會加碼一倍，捐出1港元，更額外送出御品皇頂級泰國茉莉香米500克一包，以答謝顧客的支持，同時令更多基層市民受惠。

惠康團隊表示，提早達到 500 萬港元善款目標無疑是莫大的鼓舞，並指要為社會付出更多，在第五波疫情陰霾下，適時為有需要人士提供溫飽、送上祝福。惠康指，500 萬港元捐款數目只是一個開始，惠康會繼續盡心為社區服務，將米變成祝福，幫助更多有需要人士。

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責任編輯：龍紀瑩