▲ 【業績｜電訊】中移動首季多賺6.5% 5G套餐客户按季增兩成至逾4.6億戶

中移動 （00941） 公布首季業績，淨利潤按年升6.5%至256億元（人民幣，下同），扣除非經常性損益的淨利潤為240億元，淨利潤率跌0.8個百分點至11.3%，EBITDA升5.6%至761億元。

期內，營業收入按年升14.6%至2273億元，通信服務收入升9.1%至1938億元，銷售產品收入及其他收入大升61.6%，主要由於手機銷售量大幅增長。

於移動業務，首季客戶數錄9.67億戶，淨增客戶數為975萬戶，單計今年3月， 淨增客戶587.8萬戶。其中，5G套餐客户數為4.67億戶，按季增20.7%，5G網絡客戶數為2.33億戶，按季增12.6%。季內，平均每月用戶收入（ARPU）為47.5元，按季升2.5元。

寬帶業務方面，有綫寬帶客戶數為2.49億戶，淨增客戶899萬戶，3月淨增343.3萬戶，季內ARPU為32.4元，按季跌2.1元。

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