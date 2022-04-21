【基金報告】Morningstar發布最新有關全球氣候基金報告 中國氣候基金資產達470億美元 超越美國成全球第二大市場

Morningstar近日發布了最新關於全球氣候基金的報告，探討此類基金的發展。研究顯示由於資金流入增加及更多產品推出帶動，全球共有860隻基金和ETF以氣候為投資主題。氣候基金的資產在2021年翻倍至4080億美元。

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而中國的氣候基金市場更在2021年首次超過美國，成為僅次於歐洲的第二大氣候基金市場。資產規模達到破紀錄的467億美元，較前一年增長149%。報告指出中國缺乏綠色債券基金，部分原因是在《綠色債券支持項目目錄》於2021年4月發布之前，對合資格的綠色債券發行人的定義並不明確。該目錄提供了最新且統一的綠色經濟活動定義，被認為是相當於歐盟的分類法。另外，研究並發現潔淨能源及科技(Clean Energy/Tech)基金繼續領先於其他氣候策略基金，截至去年年底，它們佔此類基金資產規模的近60%，而氣候解決方案基金則佔近30%。

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Morningstar全球可持續發展研究總監Hortense Bioy指出：「全球基金投資者有越來越多的選擇來降低投資組合的氣候風險，並投資於與氣候相關的機會。中國雖然在氣候基金發展仍處於起步階段，但在2021年已超越美國，成為歐洲以外最大的氣候基金市場。中國氣候基金市場的迅速擴張，主要受惠於政府在經濟轉型議程中對氣候變化等環境問題的高度關注。」

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記者：鄭日棱