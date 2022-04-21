【放寬防疫措施】美容院停業近4個月後重開　缺人手現「搶人潮」

▲ 美容院停業近4個月後重開，有商戶負責人預料5月內收入仍未可回復正常。（林宇翔攝）

政府今（21日）開始放寬社交距離措施，美容院停業近4個月後重開，有商戶負責人預料5月內收入仍未可回復正常。

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擁有3間分店的Unique Beauty，其董事經理黃靜明表示，近幾日的預率約率已達9成以上水平，近乎爆滿。每日每間分店平均接待30至40名客人。雖然美容院流失7至8%人手，但大部分是清潔工、顧客服務部員工，美容師及按摩師的流失問題不嚴重，對服務提響不大。

雖然預約爆滿，但黃靜明指，大多顧客是使用早前購買的療程套票，料5月內收入仍未可回復正常。她解釋：「一方面早前停業，有不少顧客的套票尚未兌現，另一方面顧客對防疫政策仍有憂慮，擔心美容院再突然停業」。

尖沙咀、銅鑼灣預約最多

擁有20多間分店的VEGAS360，其集團主席Karen表示，由於美容院停業超過3個月，顧客已經急不及待預約服務，預約率比疫情前還要高，尤以尖沙咀、銅鑼灣等商業地區預約最多。

她提到，業界3個月來無法營業，經營成本上漲，最近更出現「搶人潮」，停業期間不少美容從業員轉行，令復業後立即面對人手短缺問題，預期美容業將會出現汰弱留強情況。

為增加競爭優勢，公司更注重專業培訓，讓更多員工晉升，填補人才流失，同時考慮引入更高質儀器。

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記者：李智美