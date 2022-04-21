  • 23°C
香港時間 : 2022421日 (四) 20:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【放寬防疫措施】美容院停業近4個月後重開　缺人手現「搶人潮」

商業 19:45 2022/04/21

分享：

分享：

美容院停業近4個月後重開，有商戶負責人預料5月內收入仍未可回復正常。（林宇翔攝）

政府今（21日）開始放寬社交距離措施，美容院停業近4個月後重開，有商戶負責人預料5月內收入仍未可回復正常。

【放寬防疫措施】健身室重開　商戶：預約額已滿至5月中

擁有3間分店的Unique Beauty，其董事經理黃靜明表示，近幾日的預率約率已達9成以上水平，近乎爆滿。每日每間分店平均接待30至40名客人。雖然美容院流失7至8%人手，但大部分是清潔工、顧客服務部員工，美容師及按摩師的流失問題不嚴重，對服務提響不大。

雖然預約爆滿，但黃靜明指，大多顧客是使用早前購買的療程套票，料5月內收入仍未可回復正常。她解釋：「一方面早前停業，有不少顧客的套票尚未兌現，另一方面顧客對防疫政策仍有憂慮，擔心美容院再突然停業」。

尖沙咀、銅鑼灣預約最多

擁有20多間分店的VEGAS360，其集團主席Karen表示，由於美容院停業超過3個月，顧客已經急不及待預約服務，預約率比疫情前還要高，尤以尖沙咀、銅鑼灣等商業地區預約最多。

她提到，業界3個月來無法營業，經營成本上漲，最近更出現「搶人潮」，停業期間不少美容從業員轉行，令復業後立即面對人手短缺問題，預期美容業將會出現汰弱留強情況。

為增加競爭優勢，公司更注重專業培訓，讓更多員工晉升，填補人才流失，同時考慮引入更高質儀器。

【放寬防疫措施】戲院重開首日入座率僅1成　預售情況欠佳　業界：少少跌眼鏡

【晚市堂食】晚市堂食解禁將現報復式消費？　零售商料生意升4成

記者：李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【放寬防疫措施】遊戲機中心重開　業界不樂觀盼勿再停業
今日
【放寬防疫措施】遊戲機中心重開　業界不樂觀盼勿再停業
【晚市堂食】晚市堂食解禁將現報復式消費？　零售商料生意升4成
今日
【晚市堂食】晚市堂食解禁將現報復式消費？　零售商料生意升4成
【放寬防疫措施】戲院重開首日入座率僅1成　預售情況欠佳　業界：少少跌眼鏡
今日
【放寬防疫措施】戲院重開首日入座率僅1成　預售情況欠佳　業界：少少跌眼鏡
【放寬防疫措施】健身室重開　商戶：預約額已滿至5月中
今日
【放寬防疫措施】健身室重開　商戶：預約額已滿至5月中

你可能感興趣

【放寬防疫措施】遊戲機中心重開　業界不樂觀盼勿再停業
今日 17:29
【放寬防疫措施】遊戲機中心重開　業界不樂觀盼勿再停業
【晚市堂食】晚市堂食解禁將現報復式消費？　零售商料生意升4成
今日 18:01
【晚市堂食】晚市堂食解禁將現報復式消費？　零售商料生意升4成
【放寬防疫措施】戲院重開首日入座率僅1成　預售情況欠佳　業界：少少跌眼鏡
今日 18:44
【放寬防疫措施】戲院重開首日入座率僅1成　預售情況欠佳　業界：少少跌眼鏡
防疫措施 職位招聘 疫情 尖沙咀 銅鑼灣 美容

下一篇文章

【放寬防疫措施】健身室重開　商戶：預約額已滿至5月中
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【限聚令】限聚令今放寬　酒吧業仍被禁嘆不公
【限聚令】限聚令今放寬　酒吧業仍被禁嘆不公
【限聚令放寬】按摩院4月21日有限度復業　盼政府不再一刀切
【限聚令放寬】按摩院4月21日有限度復業　盼政府不再一刀切
【第五波疫情】健身室繼續停業　24/7 Fitness：恢復收取合約月費　籲政府制定路線圖
【第五波疫情】健身室繼續停業　24/7 Fitness：恢復收取合約月費　籲政府制定路線圖
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【好想旅行】日本逐步開關　國家旅遊局6大復甦方針
【好想旅行】日本逐步開關　國家旅遊局6大復甦方針
【消費習慣】港人「可持續消費」意識增強　Carousell：00後用戶搜尋二手商品升幅最大
【消費習慣】港人「可持續消費」意識增強　Carousell：00後用戶搜尋二手商品升幅最大
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款