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【新股IPO】華潤萬家傳擬於上市前融資4億美元 碧桂園領投

股樓投資 20:14 2022/04/21

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引述外電報道，華潤集團旗下的連鎖超市華潤萬家，在來港公開招股前已通過一輪私募融資籌資約4億美元（約31.38億港元），由碧桂園（02007）領投，此外，農銀國際、中銀國際及中金資本亦有參與。

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同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

華潤集團去年底傳出考慮分拆其超市業務在香港IPO，並擬集資最多20億美元（約156.89億港元），當時已傳集團尋求讓該業務在上市前融資輪中集資3億至4億美元，且最早可能在2022年進行。華潤萬家創建於1984年，在中國擁有超過3,240家自營門店，員工超過17萬；除華潤萬家，還擁有蘇果等多個品牌。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

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記者：張以正

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