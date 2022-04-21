【新股IPO】華潤萬家傳擬於上市前融資4億美元 碧桂園領投

引述外電報道，華潤集團旗下的連鎖超市華潤萬家，在來港公開招股前已通過一輪私募融資籌資約4億美元（約31.38億港元），由碧桂園（02007）領投，此外，農銀國際、中銀國際及中金資本亦有參與。

【姜濤代言Darlie 好來】 姜濤拍牙膏廣告展現正能量笑容 姜糖儲閃卡、打卡熱點宣傳攻勢陸續來【見下頁】

【恒指季檢】中金預測8隻港股 有望獲納入恒指【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

華潤集團去年底傳出考慮分拆其超市業務在香港IPO，並擬集資最多20億美元（約156.89億港元），當時已傳集團尋求讓該業務在上市前融資輪中集資3億至4億美元，且最早可能在2022年進行。華潤萬家創建於1984年，在中國擁有超過3,240家自營門店，員工超過17萬；除華潤萬家，還擁有蘇果等多個品牌。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正