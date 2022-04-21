【放寬防疫措施】健身室重開　商戶：預約額已滿至5月中

▲ 健身室在遵從「疫苗通行證」要求下可以重開，有商戶負責人反映，需加開更多課程及增加人手應付。（陳靜儀攝）

政府今日（21日）起逐步放寬社交距離措施，健身室在遵從「疫苗通行證」要求下可以重開，有商戶負責人反映，需加開更多課程及增加人手應付。

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Lavita Fitness負責人Patrick透露，課程預約額已滿至5月中，需加開更多課程及增加人手應付。他表示，會員的報名反應甚好，自4月初已收到不少查詢，亦有會員預先購買套餐。重開首日的健身氣氛甚佳，課程則主要以讓學生重新適應訓練的類型為主。

不過Patrick提到，有大約3成顧客表示沒有接種疫苗，所以亦會繼續以網上課程及在社交媒體的發文，來留住這批客人。

增聘教練及客戶服務人員

My Fitness負責人李小姐則表示，客人十分踴躍，近日8成的課堂已滿額，表現勝於預期，且不少會員反映等待已久。她提到，首日重開的氣氛甚佳。「學生們已有一段時間沒有看到其他同學，所以上課氣氛熱烈，且晚上的預約更多」。

她透露，月初時已開始收到預約，且近期有大型連鎖商戶結業，變相有助增加了該企的客流，故已開始招聘教練及客戶服務人員。

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記者：李智美