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【珠璣人生@iM網欄】以積極和正面的態度面對 疫情下的苦中一點甜

名人薈萃 19:10 2022/04/21

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從沒有想過兩年多的世紀疫情給香港帶來了前所未有的衝擊，重創香港的零售業、旅遊業，並波及到各行各業，令營商環境面臨巨大的困境。市民一方面要應對疫情，擔心自己及家人的健康；另一方面也要面對工作、學習、生活、社交及身心健康等挑戰。

雖然如此，我相信香港人仍然會以積極和正面的態度面對難關，嘗試在「苦」中品嚐出生活的一點「甜」。

記得中學上聖經課時，老師說：「上帝總會給你留一扇窗」。疫情期間公司業務大受影響，以往忙着處理繁重工作的情景完全消失。起初我非常徬徨，但換個角度看，這段時間也正好給予自己更多的空間，去思考公司未來的發展策略。所以藉着這個機會，透過申請政府資助的科技券計劃，提升現時的管理系統，令公司更有效的分析及管理業務，為長遠發展作好準備。

近兩年，多個香港國際展覽會都延期或改為本地展，加上香港和外地隔離措施的要求，限制了我們和客戶直接會面的機會。即使我們不能親身向客戶介紹產品，但藉助科技，我們仍然可以透過網上會議與客戶交流。轉換了新的營商模式，不但降低了推廣成本，而且令我們接觸了更多國家和地區的客戶，迎來了新的商機。

營商環境瞬息萬變，這次疫情讓我們好好地上了一課。只有以開放的態度接受新事物、迎接新挑戰，並不斷地提升自我，才能適應世界的變化，打開未來的發展之門。

疫情前，每到週末，我們一家四口喜歡到店鋪吃Gelato和挑選巧克力，順便了解店鋪的營運情況。但疫情爆發後，我們既要配合疫情防控，又要顧及家人的身心健康，於是一家人發揮創意，竟有意想不到的收穫。

先生熱愛戶外運動，可是疫情之下不方便外出，他竟然想到親自動手把家中的長型餐桌改為乒乓球檯，跟孩子們打球賽，過程既激烈又緊張，流了一身汗的同時也增進了親子關係，樂也融融！

女兒和我都相當嘴饞，留在家中的日子多了，她提議我們一起做甜品，我當然贊成啦！這不但可以訓練她的動手能力，也可以讓她了解食物的成份和來源，學懂珍惜。當女兒看到製作蘋果批和曲奇要加入那麼多的糖和油時，嚇了一跳！不單主動減少了糖、油的份量，就連之後買回家的食物，她都會檢查標籤，提醒我們不要吃太多含有添加成份的食物。

曾經很想學「扭計骰」（Rubix Cube）的兒子，也因為空餘時間多了，終於跟着網上的教程自學成功！他玩「扭計骰」時那份專注和投入，也深深地感染了我們，於是他做起了「小老師」，成功地令大家都愛上了這項遊戲。飯後，一家人放下電腦和手機，圍在桌子旁進行「扭計骰比賽」成了我們最愛的活動！

一場疫情改變了香港人的生活，也給我們帶來了新的挑戰和機會。相信只要我們願意用心去尋找，定能在苦中嚐到一點甜。如同好的巧克力一樣：最吸引人的地方，正是那「微苦之後的甜美。」

作者_王淑筠簡介：

兩名小孩的母親，Venchi朱古力品牌是她的「第三個Baby」。熱愛藝術和生活，一直不停地追夢，不斷的嘗試，鼓勵自己走出Comfort zone，堅持做自己喜歡做的事，活出精彩的藝術人生。

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