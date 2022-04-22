【烏克蘭戰爭】「三桶油」據報擬向蜆殼公司購買俄羅斯油氣項目　中海油逆市升近1%、A股次日上市漲停

▲ 「三桶油」據報擬向蜆殼公司購買俄羅斯油氣項目

據外電報道指，三間中國國有能源企業中海油 （00883） 、中石油 （00857） 以及中石化 （00386） 正在與蜆殼公司（Shell plc）商討，擬購買蜆殼公司在俄羅斯一個主要油氣項目的股權。

股價方面，中海油A股（滬：600938）今日為上市第二日，繼昨日大升28%後，今日再度升10%漲停，目前報15.17元人民幣。港股方面，中海油現升0.7%，報10.96元，AH溢價差達40.3%，中石油則跌1.3%，中石化跌約0.3%。

自俄烏衝突爆發以來，多個歐洲企業宣佈將會推出在俄羅斯的運營。據報道指，蜆殼公司目前持有位於俄羅斯的Sakhalin-2油氣開發項目27.5%的股權。

據報目前雙方的商討仍然處於初步討論階段，包括未知是會由「三桶油」的其中一間公司、還是三者組成的財團接手股份。而蜆殼公司已開放與中國以外的潛在買家進行商討。

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