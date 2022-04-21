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【2022消費券】圓方推「晚市餐飲消費禮遇」於一至四晚上6時後堂食滿1,000元 即送1,000元商場晚市餐飲電子禮券

理財智慧 19:14 2022/04/21

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政府於今日(21日)起放寬防疫措施，食肆可恢復晚市堂食至晚上10時。ELEMENTS 圓方推「晚巿餐飲消費禮遇」，由即日起至5月5日，市民於星期一至四(公眾假期除外)晚上6時後，於場內指定餐飲商戶惠顧堂食，即日單一消費滿1,000元，即可享總值1,000元ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券，尊享100%消費回贈。此外，ELEMENTS Club會員由即日起至5月21日，除可換領場內消費獎賞外，更可尊享累積消費禮遇，累積消費滿指定金額，即享額外高達30,000元獎賞。

同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

由即日起至5月5日，ELEMENTS圓方推出「晚巿餐飲消費禮遇」，市民品嚐各式美饌外，同時可享消費獎賞。市民於星期一至四晚上6時後(公眾假期除外)，於ELEMENTS圓方指定餐廳惠顧堂食，並以指定之電子貨幣即日單一消費滿1,000元，即可享合共總值1,000元指定消費餐飲電子禮券，餐飲電子禮券適用於場內逾20間餐廳。

此外，由即日起至5月20日，ELEMENTS Club會員除可換領場內高達20,000元消費獎賞外，更累積電子消費滿200,000元，可享額外總值港幣10,000元獎賞，包括2,000元指定消費珠寶及配飾電子禮券、1,500元指定消費時尚服飾電子禮券、1,000元指定消費餐飲電子禮券、1,000元指定消費美容電子禮券、500元指定消費購物電子禮券及4,000元指定消費商戶電子禮券。

除了餐飲消費獎賞外，演薈廣場內的環球食肆亦推出歡樂時段餐飲優惠，當中包括於Joia惠顧指定飲品可享買一送一優惠，於District 8、Pivo Czech Bar、Stormies惠顧指定飲品可享7折優惠，於IZA Izakaya、TANGO Argentinian Steak House及魚塘鴨子可以優惠價惠顧指定飲品等。

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【2022消費券】利園區加推第二階段消費禮遇 消費滿指定金額 即享三重消費獎賞【下一頁

【2022消費券】受惠於消費券人流及商戶生意額升逾2成　新地3間商場推3大策略延續消費券勢頭【下一頁

 

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責任編輯：羅浩濂

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