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邊個城市樓價最易負擔？唔駛3年家庭收入買到樓

環球社會熱點 08:35 2022/04/22

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美國有機搆研究全球92個城市的樓價及收入指標，分別盤點出全球樓價最難及最容易負擔的5大城市。調查顯示樓價最容易負擔的一個城市，樓價中位數僅為家庭收入中位數的不足3倍，代表一個家庭用少於3年的收入就可置業。

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Demographia發表一份環球樓價負擔能力指數報告，評估全球大多數主要經濟體在疫情期間的樓價，以及當地居民置業的負擔能力。報告主要的衡量指標，是使用截至去年第3季的樓價中位數除以家庭收入中位數。

全球樓價最容易負擔的5大城市

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假如得出的數值低於3，反映當地樓價容易負擔。假如數值大於5.1，代表當地樓價嚴重難以負擔。

報告顯示92個城市及地區當中，美加部分城市的樓價相對較容易負擔，列入樓價最容易負擔的頭5個城市均屬於這個地區。

本港成為今次調查當中樓價最難負擔的城市，樓價中位數為居民家庭總收入的23.2倍。而澳洲悉尼則排尾二，樓價中位數為居民家庭總收入的15.3倍。

研究人員於報告中表示，各地民眾在新冠肺炎疫情期間，住屋負擔能力都出現前所未有的惡化，指與2019年相比，去年樓價嚴重難以負擔的城市數量大增6成。

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責任編輯：鄭錦玲

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