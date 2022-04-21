【滴滴出行】滴滴瀉6%　中央官員據報不滿滴滴擬議罰則過輕　成暫停港股上市計劃導火線

▲ 【滴滴出行】中央官員據報不滿滴滴擬議罰則過輕 成暫停港股上市計劃導火線

滴滴出行（美：DIDI）於5月23日舉行臨時股東大會，表決美股除牌決議，滴滴出行完成美股除牌前，將不會申請於其他交易所上市，反映公司港股上市進程未能跟上除牌程序。外電最新引述消息指，中國高層官員並未同意網絡安全監管機構提交的滴滴出行處罰建議，成為滴滴暫停香港上市籌備的關鍵。

滴滴開市後跌逾6%，低見1.76美元。

報道引述消息指，自滴滴出行去年6月不顧反對在美國上市後，引入內地監管介入，公司一直與國家網信辦商議罰款和其他處罰措施。網信辦原目標在4月公布調查結果，但消息人士指，中央官員不認同處罰措施，並要求修改，其中一人指當局認為處罰較輕。

由於事件未知何時可以解決，滴滴出行無法同時兼顧美國除牌、香港上市工作，令公司或落至美國場外細價股「粉單市場」交易。

滴滴出行上周宣布美國除牌前不會在其他交易所上市後，股價再累跌近25%至昨日收市的1.88美元，較去年招股價14美元，累跌87%。

報道指，目前尚不清楚國家網信辦建議的措施，而滴滴曾提出多項方案來安撫監管機構，包括向民營第三方過渡數據管理權，向國家支持的公司出售股權等。

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