新地白石角新盤命名SILICON HILL　最快5月賣樓

政府早前邀請港鐵（00066）研究在香港教育大學運動中心用地，興建東鐵綫科學園/白石角車站。消息一出後，新地（00016）即加快區內新盤部署，而有關項目正式命名為SILICON HILL，最快5月推售。

發展商指，Silicon Hill分三期發展，合共提供1,871伙，而項目第1期由5座12層高的低密度住宅大樓組成，提供576伙，近九成為標準分層單位，間隔涵蓋開放式、一房、一房連書房、兩房、兩房連儲物房、三房、三房連化妝室及三房（一套）間隔，而餘下逾一成則為特色單位，包括平台花園單位及頂層單位。

新地副董事總經理雷霆表示，有見近來疫情緩和，集團現重啟樓盤推售活動，將於本年第二、三季推售多個項目，繼續「月月有樓賣」，除了Silicon Hill，亦包括屯門兆康項目、沙田瓏珀山、何文田Prince Central、天水圍Wetland Seasons Bay第3期、北角海璇II，而下個月更有機會「雙盤齊發」，同步推售Silicon Hill及Prince Central。

同場加映【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

錦上路站柏瓏I首批168伙 一房入場價607.99萬起 折實平均呎價17,608元【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機