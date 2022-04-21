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新地白石角新盤命名SILICON HILL　最快5月賣樓

股樓投資 19:24 2022/04/21

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政府早前邀請港鐵（00066）研究在香港教育大學運動中心用地，興建東鐵綫科學園/白石角車站。消息一出後，新地（00016）即加快區內新盤部署，而有關項目正式命名為SILICON HILL，最快5月推售。 

發展商指，Silicon Hill分三期發展，合共提供1,871伙，而項目第1期由5座12層高的低密度住宅大樓組成，提供576伙，近九成為標準分層單位，間隔涵蓋開放式、一房、一房連書房、兩房、兩房連儲物房、三房、三房連化妝室及三房（一套）間隔，而餘下逾一成則為特色單位，包括平台花園單位及頂層單位。 

新地副董事總經理雷霆表示，有見近來疫情緩和，集團現重啟樓盤推售活動，將於本年第二、三季推售多個項目，繼續「月月有樓賣」，除了Silicon Hill，亦包括屯門兆康項目、沙田瓏珀山、何文田Prince Central、天水圍Wetland Seasons Bay第3期、北角海璇II，而下個月更有機會「雙盤齊發」，同步推售Silicon Hill及Prince Central。

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撰文 : 黃卓賢

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