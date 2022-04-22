細威及咸美頓據報注資 助英航前主席收購車路士

英超球隊車路士班主阿巴莫域治因俄烏戰爭被英國制裁，賣盤過程亦未能如願快速完成。早前有英國媒體報道指，英國航空公司前主席布羅頓為首的財團，成功入圍車路士班主下一輪競選名單。前女子網球世界一姐細威及世界一級方程式（F1）7屆世界冠軍咸美頓，據報將為布羅頓提供數百萬英鎊資金，協助他競標成車路士新班主。

澤西島凍結阿巴莫域治556億資產 車路士班主再遭制裁 【下一頁】

英國《天空新聞》（Sky News）報道指，布羅頓（Martin Broughton）為首的財團成功進入下一階段的競選名單，暫時是下任班主熱門人選，而沙特媒體集團及美國前總統特朗普（Donald Trump）好友Woody Johnson則被剔出潛在買家之列。

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《天空新聞》引述消息人士指出，細威（Serena Williams）及咸美頓（Lewis Hamilton）均屬布羅頓收購團隊成員，兩人並已承諾各自提供1,000萬英鎊（約1億港元）。據報兩人已經和布羅頓團隊談判數周，但目前尚未清楚2人將從何處調配資金投資車路士。

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細威及咸美頓二人近年不斷投資，報道亦引述消息人士指，兩人是次參與是一項嚴肅的投資決定。是次亦非著名運動員首次入主英超球隊，美國NBA籃球明星LeBron James已成利物浦（Liverpool）的小股東逾10年。

收購車路士下一階段的競選名單中，一共有3組人馬入圍， 布羅頓帶領的團隊是唯一以英國人為首的團隊，其餘兩者皆以美國富豪為首。

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責任編輯：李俊儀