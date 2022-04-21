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曼聯任命坦赫格為新領隊 荷蘭阿積士過檔

環球社會熱點 18:47 2022/04/21

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英超球會曼聯現任領隊蘭歷克只是暫待職位，季後便轉任顧問，來屆領隊人選一直只聞樓梯響。曼聯近日正式宣布下季新任領隊人選，正是荷甲球會阿積士主教練坦赫格，合約為期3年。

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曼聯（Manchester United）周四（21日）官方宣布，任命現年52歲的荷蘭教練坦赫格（Erik ten Hag）於今年夏天成為一隊領隊，簽約至2025年6月，屆時可按情況續約一年。

足球總監John Murtough表示，坦赫格過去4年在荷甲阿積士（Ajax）的執教生涯，已證明他是歐洲足壇其中一位最成功及最激情的領隊，並以具吸引力及進攻風格和提拔年輕人聞名。Murtough指出，雙方交涉期間，坦赫格對球隊長遠發展，帶領曼聯返回頂級水平的決心令人留下深刻印象。

坦赫格對成為曼聯新領隊感到非常榮幸，十分期待未來可能面對的挑戰。他稱了解曼聯過往的偉大歷史，亦知有大批熱情的球迷，已堅定決心為球會及球迷打造一支可以取得成功的陣容。

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責任編輯：吳漢培
 

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