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【可持續發展】混合工作模式有助減碳　69%受訪企業贊同

商業 19:09 2022/04/21

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疫情下興起混合工作模式，方便以外還對保護環境更有利。IWG發布了針對英國富時250（FTSE 250）企業和員工的新研究，發現上班族正在削減通勤，以達至更可持續的工作生活方式。

混合工作模式成可持續生活方式，員工可花較少時間用於來回市中心辦公室及居住點，較少人使用交通工具，有助滅少碳排放。76%受訪僱員認為，減少通勤有助舒緩氣候危機，66%亦表示能夠為工作生活增加可持續性。而他們可把公務時間分配於家中、就近的彈性工作空間或原本的辦公室，有助減少碳排放。

【限聚令】限聚令今放寬　酒吧業仍被禁嘆不公

為何僱主漸認同混合工作模式？
84%受訪僱員認同，混合工作模式是減低通勤的最佳方案，48%表示這意味著他們可以為保護地球環境出一分力。但有部分上班族擔憂，並非所有僱主都關注減碳，近半員工擔心老闆會期望他們更常通勤。

然而，有證據顯示僱主也希望採取混合工作模式。69%受訪企業指出，讓職員減少日常通勤，為達成可持續發展目標的重要一環；亦有38%認為，他們的企業受惠於減少通勤而大幅節省水電及寫字樓租金，同時亦留意到每四名員工，便有一位對鄰近住所的辦公室或靈活辦公空間有所要求。

【堂食解禁】4人一枱日式食肆復甦快　消費券續帶動生意增3至4成

香港交通費貴　8成員工冀最少一天遙距工作
IWG創辦人及行政總裁Mark Dixon表示，現正面臨前所未有的高昂生活及營商成本，企業及員工對保護環境的期望是一致。因為企業可透過混合工作模式節省金錢、增加靈活性以及減少碳足跡，員工可減少花費在交通的時間及金錢，每位員工每年節省超過8.6萬港元（約11,000美元）。

香港通勤模式也在轉，與疫情前水平相比，香港的公共交通服務乘客量大跌近三成。而他們也渴望靈活的工作政策，八成員工希望每週至少有一天可以遙距工作。

香港僱員希望減少通勤，有近半認為節省開支是削減通勤時間的其中一個主因。交通成本亦令香港員工負擔日漸沉重，交通指數去年上漲了2.6%，比起2021年消費物價指數約1.6%的整體漲幅更高。

【企業招聘】僱用神經多樣性員工　助企業發展多元化人才庫

責任編輯：馬意文

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