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【烏克蘭戰爭】美擴大制裁俄 首列虛擬貨幣挖礦公司

環球政治 18:12 2022/04/21

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美國財政部周三（20日）擴大對俄羅斯的制裁，宣布將超過40個俄羅斯人及實體列入新一輪制裁名單。受影響企業包括俄羅斯一間商業銀行，而美國更為首次制裁虛擬貨幣挖礦公司。

【烏克蘭戰爭】美國料再增對烏援助 規模約62億  【下一頁】

路透社報道，美國財務部指今次制裁的40多個俄羅斯人及實體當中，包括俄羅斯財閥馬洛費耶夫（Konstantin Malofeyev）及相關人士，他們涉及協助俄羅斯逃避外界制裁。

美國長期指控馬洛費耶夫是俄羅斯在克里米亞推動分裂主義的金主，而他在2014年已首度遭華府制裁。

負責恐怖主義和金融情報的財務部次長尼爾森（Brian Nelson）表示，財政部有能力並將針對有意甚至已逃避美國對俄制裁的對象，以及協助逃避制裁者採取行動，並批評他們支援俄羅斯發動戰爭。

財政部今次更針對規模屬全球第三大的俄羅斯虛擬貨幣挖礦公司BitRiver。俄羅斯商業銀行Transkapitalbank被指繞過環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）金融交易系統，提供美元交易服務，與子公司Investtradebank同遭列入制裁名單。

溫網禁俄羅斯及白俄球手參賽 被批破壞規定  【下一頁】

華府同時頒發兩項與Transkapitalbank業務相關的一般許可證，授權企業分別在5月20日及10月20日之前停止與該銀行的交易。

美國國務院也對超過600名俄羅斯人實施簽證限制，指他們涉及侵犯人權行為。國務卿布林肯（Antony Blinken）表明禁止他們入境美國。路透社指有3人為俄羅斯官員。

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責任編輯：鄭錦玲

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