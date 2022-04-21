【放寬防疫措施】戲院重開首日入座率僅1成　預售情況欠佳　業界：少少跌眼鏡

▲ 雖然今日全港院線重開，但戲票銷情平平。（資料圖片）

戲院自年初第五波疫情爆發以來，一直休業。雖然今日全港院線重開，但未見全院滿座，戲票銷情平平。香港戲院商會透露，入座率暫時約1成，ACX戲院認為，整體市面氣氛尚未復常。

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戲院今日重開，惟未見如上一兩輪戲院重開時「撲飛」的情況出現。 香港戲院商會透露，今天暫時只有少部分晚間場次的入座情況較好，入座率暫時約1成。由於戲院仍受50%入座率限制，故整體情況不算太好，

ACX戲院發言人亦指，戲票預購表現一般，尤其今日是平日，不少場次亦只得1至2成入座。「即使本來平常心面對戲院重開，但現時亦有少少跌眼鏡。」截至下午1時，最賣座電影《怪獸與鄧不利多的秘密》全港亦只得86萬元票房。

觀望晚間及周末場次

香港戲院商會期望晚間及星期六、日，會有較多觀眾進場，但現時留意到周末仍只有少部分場次預售情況較好，相信有觀眾屆時才購票，故整體票房成績仍需時間觀察。該會稱，一些片商仍抱觀望態度，故未為電影排期上映， 因此希望政府盡快放寬入座率。ACX戲院亦期望周五及周末的表現會有改善，惟認為整體市面氣氛尚未恢。「希望下周有蝙蝠俠、下月有奇異博士電影，可令入座率達到最高的5成。」

另一院線MCL則指，首日復業運作大致順暢，人手方面亦能因應情況配合。目前正上映的電影，涵蓋各類不同片種，可配合不同年齡及口味觀眾的需要，故該院線對周末的購票情況相當樂觀。

推行「可飲食場次」困難重重

儘管政府今日起放寬戲院的飲食安排，若全戲院員工及入場觀眾接種3劑新冠疫苗，12歲以下亦已接種2劑，戲院則可推行「可飲食場次」，但目前全港戲院的小賣部暫未重開。

香港戲院商會解釋，由於現時大多戲院員工大已打2針，第2、3針之間的90天限期尚未過去，故難以重開小賣部。而且，如戲院設飲食場次，又需更改網上售票系統，又要應對安排電影放映的困難。現時掃瞄二維碼又未能分辨到觀眾已接種多少劑疫苗。因此，業界難以在人手嚴重不足的情況下，安排額外員工檢查飲食場觀眾針卡。

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記者：葉泳珊