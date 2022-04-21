英女皇96歲生日 玩具商推女皇芭比公仔慶祝登基70載 售價75美元

英國女皇伊莉莎白二世﻿（Queen Elizabeth II）是在位時間最長，同時也是世界上最高齡的君主，今天（21日）是她96歲生日的日子，皇室日前也在社文媒體發布女皇的最新照片，祝賀其壽辰。同時，為慶祝英女皇登基70載，美國玩具商美泰（Mattel）也特別推出女王芭比公仔。

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英國皇室一連兩天也有在社交媒體公布英女皇的最新照片，於周三（20日）一張英女王在玉蘭樹前，牽著兩匹白色小馬Bybeck Katie 和 Bybeck Nightingale 的照片。英國皇室及於周四（21日）再分享這張她2 歲時拍攝的照片。

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為慶祝英女皇今年登基70載，美國玩具商Mattel推出英女皇芭比公仔，即日開始於網上發售，每個售價75美元。

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Mattel網站指，以上芭比娃娃是慶祝英女皇作為英國歷史上執政時間最長的君主，她也成為首位慶祝白金禧年的英國君主。該款具有收藏價值的芭比公仔，身穿優雅的象牙色長裙，戴上王冠，並配上藍色緞帶和小飾物，模仿度甚高，相當有紀念價值，每人限購三個。

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記者：陳詠妍