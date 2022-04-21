【虛擬經濟】港鐵進軍The Sandbox買地 建設虛擬車站及鐵路博物館

繼滙豐銀行（00005）之後，再有本地大型企業與The Sandbox合作。港鐵公司（00066）今日宣布與The Sandbox成為合作夥伴，於The Sandbox購入虛擬土地建設虛擬車站、鐵路博物館及推動STEM教育，並期望通過把握Web3及元宇宙的大趨勢，進一步與顧客尤其是青年人進行互動。

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港鐵聲稱是全球首個進駐The Sandbox元宇宙的交通營運商，「將會在虛擬遊戲領域內以鐵路為主題，締造獨一無二、具趣味性的獨有體驗，藉此將顧客體驗提升至全新領域，並與不同創作者一起攜手構建這個嶄新的平台。 」

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港鐵又透露，將聯同The Sandbox及策略伙伴Collectiv制訂藍圖，參考現實鐵路環境並加入遊戲元素，於元宇宙建造虛擬車站，並透過VoxEdit及GameMaker提供予The Sandbox用戶的工具，去創造具創意及社交元素的體驗，並會將之公開予玩家讓大家能一同參與及進行無限創作。另一個可能性是建設鐵路博物館， 展示港鐵與社區及香港文化交匯的時刻，此外港鐵亦會探究應用此虛擬環境推動STEM教育。

港鐵公司行政總裁金澤培表示：「港鐵不斷超越現狀， 密切留意科技新趨勢以作持續提升。今次進駐元宇宙，將可讓我們探索虛擬 領域，開闢一個充滿樂趣及互動的地方，並同時把握從中連繫至現實世界體驗的無盡可能。我十分期待社區特別是年青一代參與其中，發揮各種創意， 發掘當中帶來的機遇。」

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The Sandbox營運總監兼聯合創辦人Sebastien Borget先生就表示：「不論在塑 造未來的現實世界或是元宇宙，公共交通將發揮重要角色。猶記得我首次訪 港之旅便是從乘搭港鐵開始，我期待港鐵公司的參與能助大眾了解元宇宙所帶來的機遇，並透過由社區共同創建及擁有的數碼互動及創意表達將他們連 繫起來。」

Animoca Brands集團總裁歐陽杞浚先生亦表示：「我們非常歡迎港鐵加入 Web3 元宇宙，港鐵以其卓越文化、創新及企業精神著稱，今次的參與正充分展現出來。我有幸與港鐵合作近二十年，港鐵今次擴展其世界一流的鐵路營運至 在虛擬領域建造社區實為一大躍進，我對此感到十分興奮，期待與港鐵共同構建這個開放的元宇宙。」

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責任編輯：嚴浩文