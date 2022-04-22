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【英國王室】英女王96歲生日 2歲可愛托腮照曝光（多圖）

環球社會熱點 08:05 2022/04/22

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英女王伊莉莎白二世周四（21日）迎來96歲生日，英國王室發布英女王兩歲童年照，以及她與兩隻小白馬的近照。美國玩具公司Mattel 亦為英女王製作限量版芭比娃娃，慶祝英女生日及登基70周年。

英女王分享新冠確診感受 「非常疲倦」 【下一頁】

英女王（Queen Elizabeth II） 今日96歲生日，英國王室當日發布英女王2歲童年可愛照，慶祝其生日及登基70周年。當時仍被稱為伊莉莎白公主的英女王，雙手托腮，滿面笑容望向鏡頭。

王室於前一日亦發布英女王近照，據悉相片於上月在溫莎堡拍攝，英女王身穿深綠色的斗篷式連身裙、在玉蘭樹下與愛馬Bybeck Katie及Bybeck Nightingale合影。

美國知名玩具商Mattel同日推出限量版英女王芭比娃娃，娃娃身穿英女王標誌性白色長裙、頭戴皇冠、繫有附上勳章的藍色絲帶，粉色及藍色絲帶更印有父親喬治六世及祖父喬治五世的微型肖像。包裝盒靈感來自白金漢宮王座，印有英女王名字及紀念登基70週年標誌。

    點擊圖片放大
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哈里梅根秘密探英女王 被指非純粹探親？ 【下一頁】

威廉王子（Prince William） 與凱特（Kate Middleton） 亦發相祝賀祖母生日及登基70周年，其中一張是英女王與先夫菲臘親王（Prince Philip）與7個曾孫的合照，緬懷昔日美好時光。

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責任編輯：郭麗明

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