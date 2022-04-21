【晚市堂食】晚市堂食解禁將現報復式消費？　零售商料生意升4成

▲ TINY需增聘人手，並把門店的營業時間延長一小時至晚上9時。（陳國峰攝）

一系列社交距離措施今日起放寬，市道有望迎來復甦。餐飲業重啟晚市堂食，零售商亦受惠於人流增加。商戶看好刺激銷情，料生意升2至4成。

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經營微型玩具車品牌TINY的東方玩具董事吳凱俊表示，自消費券派發後，生意已錄得3至4成升幅。他估計，晚市堂食重開後，生意將進一步增加3至4成，達至疫情爆發前的8至9成水平。「因品牌所在的商場，有30%是餐廳。」

增聘80名兼職

因應晚市堂食放寬，TINY已把門店的營業時間延長一小時至晚上9時。「早2個月已削減全部兼職，最近要重新招聘將80名兼職員工。」不過他坦言整體請人有困難，時薪需上調5至10元。

另一手袋零售商FX Creations董事總經理吳柏濤亦估計，晚市重開堂食對生意有幫助，料銷售額將升2成並出現報復式消費。他指，早前營業至晚上7、8時，本周已延至9時。因人手問題，下月才進一步延長至10時。經過疫情最嚴峻的階段，吳對往後的前景感樂觀，亦更積極部署母親節及父親節的推廣。品牌將更進取及提前備貨。

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記者：葉泳珊