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【ESG】屈臣氏推出「全球綠色店舖框架」　英國彼德堡Superdrug成首家綠色店舖

股市 17:48 2022/04/21

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【ESG】屈臣氏推出「全球綠色店舖框架」　英國彼德堡Superdrug成首家綠色店舖

長和 （00001） 旗下屈臣氏集團推出「全球綠色店舖框架」（Greener Stores Global Framework），加速可持續發展步伐，減少建造及營運實體店對環境造成的影響。

屈臣氏首家綠色店舖是位於英國彼德堡Serpentine Green購物中心的Superdrug門市。店舖使用可回收的指示牌，以再生紗線及回 收膠樽製成，天花板則以生物可溶性礦棉、粘土和澱粉製成，100%可回收。現在店舖每年可節省5,800 KWh的耗電量，相當於每年減少1,200公斤的二氧化碳排放量。

屈臣氏集團首席營運總監及集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示，希望將每一家門市都變成更環保店舖，「全球綠色店舖框架」的目標是在店舖的日常營運中建立可持續發展文化、鼓勵顧客選擇可持續的產品和生活方式、提升能源效益、使用可再生能源、增加使用可回收物料以及進行廢物回收。

另外，在亞洲，屈臣氏於香港、台灣、印尼和菲律賓四個市場率先推出塑膠容器回收計劃，透過與寶潔和歐萊雅等供應商合作，合共回收超過100萬個塑膠容器。 同時，香港、馬來西亞及新加坡屈臣氏亦推出環保補充站，鼓勵顧客重用個人護理產品容器，減少使用塑膠。

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屈臣氏 可持續發展 ESG 長和（00001）

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