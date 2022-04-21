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【投保優惠】保誠送2400元保費回贈加900元超市禮券　兼保費回贈高達50%

Hot Talk 17:47 2022/04/21

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保誠送2400元保費回贈加900元超市禮券，兼有高達50%雙重保費回贈。

保誠宣布再推「惠您分享 · 感謝賞」以及全新「一家乘雙」推廣活動，客戶可與親友共享高達2400港元保費回贈及900元超市禮券，以及高達50%雙重保費回贈。

由即日起至6月30日，保誠現有客戶可獲３張面值800元的專屬保費禮券。凡成功投保指定個人壽險計劃並達至指定首年總年度化保費，每份合資格保單即可獲800港元保費回贈。

保誠現有客戶亦可與親友共享保費禮券。客戶親友但凡使用保費禮券成功投保指定個人壽險計劃，並成為新客戶，現有客戶可同時獲得300港元超市禮券作推薦獎賞。推薦獎賞上限為最多3次。同時，新客戶投保合資格保單，亦可獲800港元保費回贈。

另外，即日起至6月27日，任何兩名或以上家人透過「一家乘雙」推廣活動投保保誠指定保險計劃，即可享高達每張保單50%雙重保費回贈。其中，自願醫保計劃之合資格已繳保費更適用於稅務扣減。


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