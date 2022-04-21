【Apple】買iPhone不包充電線　蘋果被巴西法院判違法兼要賠償

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【Android手機】Android 12現漏洞 手機或會快速燒電？
蘋果（Apple）自iPhone 12系列開始，不再隨盒附贈充電插頭及有線耳機，而iPad、Apple Watch等同樣沒有附贈充電插頭，引來不少用戶不滿。最近巴西戈亞納市法院裁定，蘋果違反了《消費者保護法》中的「捆綁銷售」（Married Sale），必須向一名沒有獲得充電插頭的iPhone買家賠償5,000里拉（約8,484港元）。
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據《MacRumors》報道，蘋果在庭上抗辯時指，USB-C介面的充電器比比皆是，不一定要用蘋果原裝款式。蘋果亦再次重申，其做法是為了環保。
法官認為，蘋果違反了當地有關智能手機出售的消費條款，即手機必須配備充電插頭。據《消費者保護法》列明，「捆綁銷售」在巴西是一種禁止的行為，因此不允許將手機和充電器分開銷售。換言之，法官認為iPhone沒有附贈充電手插頭是隱形的捆綁銷售，由於手機必須充電，而蘋果沒有附贈充電線，導致顧客必須額外花費購買原裝充電線。
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責任編輯：廖淑瑩