【Apple】買iPhone不包充電線 蘋果被巴西法院判違法兼要賠償

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▲ 最近巴西戈亞納市法院裁定，蘋果違反了《消費者保護法》中的「捆綁銷售」（Married Sale），必須向一名沒有獲得充電插頭的iPhone買家賠償5,000里拉（約8,484港元）。