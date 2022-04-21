  • 24°C
香港時間 : 2022421日 (四) 23:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財智慧】Netflex 股價跌兩成 到底咩原因搞成咁 值唔值得追？

理財智慧 22:46 2022/04/21

分享：

分享：

串流平台Netflex 在日前 (4月19日) 發佈了第一季度業績，隨即單日股價下跌超過122.42美元，跌幅達35.1%，收報226.19美元，創2004年10月15日暴跌41%以來最糟單日表現，單日蒸發逾540億美元。以下便會分析其中暴跌的原因以及是否值得投資。

同場加映:【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

訂閱人數下跌

原來預期第一季的訂閱人數會增加250萬，去年同期增加了398萬用戶，但根據第一季度的財報顯示，Netflex 在第一季訂閱人數下跌了20萬人，為該平台近十年內首次出現，甚至預計第二季可能再流失200萬名訂戶。加上Netflex也暫停在俄羅斯的服務，也導致70萬用戶流失，因此原來的正增長變成負增長，因此股價下跌。

市場競爭

隨著智能電視的普及，串流影視也愈來愈受歡迎，但已經過了一開始的成長期，對於營收成長構成負面的影響。同時，隨Netflex成功，也有其他廠商加入串流平台，例如Amazon旗下的Prime Video、Disney Plus和Apple TV，都為Netflex帶來不斷增加的競爭壓力；加上其他的競爭者本業都是業內翹楚，比Netflex更有能力增加資本投入，去爭取市場分額。

疫後經濟

過去兩年疫情，有部分的企業都受惠於疫情的緣故，反而可以逆市增長，例如電商、醫療股份，其中Netflex也因為疫情而受惠，在疫情期間不少人都在家工作，都會訂閱串流平台，在期間獲得大量的訂閱人數。但隨著疫情過去，不少人都恢復正常生活，訂閱人數也隨即而減少，為增長形成阻力。

打擊共享和增加廣告

為了解決訂閱人數減少的問題，Netflex考慮增加廣告，現時Netflex一直都拒絕引入廣告，但現時考慮為訂閱者開設一個具廣告的訂閱計劃，以增加廣告收入。再者，現時不少人都多個家庭共享一個帳號，現時已經在各地實測打擊非同住客戶，可能每個非同住客戶再額外收費。

是否值得追棒

在看到Netflex股價下跌後，全球首富Elon Musk稱Netflex為”The woke mind virus”，Netflex多年前收郵寄DVD出租服務擊敗當時DVD出租巨頭百視達，今日自己成為串流平台巨頭反而成為其他平台的主要的競爭對手。相信日後各個串流平台都以「自家製作」為獨家賣點，但偏偏是Netflex的劣勢，其他串流平台(HBO、Disney)本身已經有多年自家的製作節目，Netflex不論在資本和人力上都比不上；再者，如果日後再依賴訂閱人數增長已經變得不切實際，本身串流平台已趨飽和，也失去疫情的優勢，反而Netflex應該好好經營自家的IP，例如Stranger Things, House of Card, 魷魚遊戲等，例如推出周邊產品，參考Walking dead ，除了有手機遊戲外，甚至推出了紅酒。如果Netflex只以廣告及打擊共享為日後盈利目標，加上投資者都預期下一季表現更差，投資前應該要考慮清楚。

同場加映:【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳佳恩

開啟hket App，閱讀全文
財務自由 魷魚遊戲 HBO 串流 Disney 廣告 經濟 在家工作 電玩手遊

上一篇文章

【姜濤生日】姜糖舉辦「22+1=Keung To 慈善限定店」明日開幕 設11個必影打卡位

下一篇文章

【串流平台】阿克曼「撈底」Netflix不足3個月　慘蝕4億美元離場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【姜濤代言Darlie 好來】 姜濤拍牙膏廣告展現正能量笑容 姜糖儲閃卡、打卡熱點宣傳攻勢陸續來
【姜濤代言Darlie 好來】 姜濤拍牙膏廣告展現正能量笑容 姜糖儲閃卡、打卡熱點宣傳攻勢陸續來
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【理財智慧】綠色債券每年最低2.5厘 一文了解值唔值得申請
【理財智慧】綠色債券每年最低2.5厘 一文了解值唔值得申請
滙豐予恒指今年目標25410點 料價值股跑贏增長股 推薦4大投資主題逾30隻港股
滙豐予恒指今年目標25410點 料價值股跑贏增長股 推薦4大投資主題逾30隻港股
【放假好去處】天際100本周四重開 11周年推11元入場優惠 生日月份可免費入場
【放假好去處】天際100本周四重開 11周年推11元入場優惠 生日月份可免費入場
錦上路站柏瓏I示範單位　四正三房一套設梗廚　三合一大露台增實用空間
錦上路站柏瓏I示範單位　四正三房一套設梗廚　三合一大露台增實用空間
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款