【理財智慧】Netflex 股價跌兩成 到底咩原因搞成咁 值唔值得追？

串流平台Netflex 在日前 (4月19日) 發佈了第一季度業績，隨即單日股價下跌超過122.42美元，跌幅達35.1%，收報226.19美元，創2004年10月15日暴跌41%以來最糟單日表現，單日蒸發逾540億美元。以下便會分析其中暴跌的原因以及是否值得投資。

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訂閱人數下跌

原來預期第一季的訂閱人數會增加250萬，去年同期增加了398萬用戶，但根據第一季度的財報顯示，Netflex 在第一季訂閱人數下跌了20萬人，為該平台近十年內首次出現，甚至預計第二季可能再流失200萬名訂戶。加上Netflex也暫停在俄羅斯的服務，也導致70萬用戶流失，因此原來的正增長變成負增長，因此股價下跌。

市場競爭

隨著智能電視的普及，串流影視也愈來愈受歡迎，但已經過了一開始的成長期，對於營收成長構成負面的影響。同時，隨Netflex成功，也有其他廠商加入串流平台，例如Amazon旗下的Prime Video、Disney Plus和Apple TV，都為Netflex帶來不斷增加的競爭壓力；加上其他的競爭者本業都是業內翹楚，比Netflex更有能力增加資本投入，去爭取市場分額。

疫後經濟

過去兩年疫情，有部分的企業都受惠於疫情的緣故，反而可以逆市增長，例如電商、醫療股份，其中Netflex也因為疫情而受惠，在疫情期間不少人都在家工作，都會訂閱串流平台，在期間獲得大量的訂閱人數。但隨著疫情過去，不少人都恢復正常生活，訂閱人數也隨即而減少，為增長形成阻力。

打擊共享和增加廣告

為了解決訂閱人數減少的問題，Netflex考慮增加廣告，現時Netflex一直都拒絕引入廣告，但現時考慮為訂閱者開設一個具廣告的訂閱計劃，以增加廣告收入。再者，現時不少人都多個家庭共享一個帳號，現時已經在各地實測打擊非同住客戶，可能每個非同住客戶再額外收費。

是否值得追棒

在看到Netflex股價下跌後，全球首富Elon Musk稱Netflex為”The woke mind virus”，Netflex多年前收郵寄DVD出租服務擊敗當時DVD出租巨頭百視達，今日自己成為串流平台巨頭反而成為其他平台的主要的競爭對手。相信日後各個串流平台都以「自家製作」為獨家賣點，但偏偏是Netflex的劣勢，其他串流平台(HBO、Disney)本身已經有多年自家的製作節目，Netflex不論在資本和人力上都比不上；再者，如果日後再依賴訂閱人數增長已經變得不切實際，本身串流平台已趨飽和，也失去疫情的優勢，反而Netflex應該好好經營自家的IP，例如Stranger Things, House of Card, 魷魚遊戲等，例如推出周邊產品，參考Walking dead ，除了有手機遊戲外，甚至推出了紅酒。如果Netflex只以廣告及打擊共享為日後盈利目標，加上投資者都預期下一季表現更差，投資前應該要考慮清楚。

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記者：陳佳恩