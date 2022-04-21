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【香港獨角獸】Prenetics漏發25宗陽性個案檢測短訊　早前獲批5月在美上市

股市 17:42 2022/04/21

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Prenetics漏發25宗陽性個案檢測短訊　醫管局：已發警告信、保留追究法律責任權利

將在5月中於納斯達克交易所上市的本港獨角獸、基因及診斷檢測公司Prenetics（美：PRE）表示，早前因人手輸入資料出錯，導致通知時遺漏482個檢測結果，當中涉及25宗陽性個案。Prenetics表示，有關確診個案上月初已經呈報予衛生署，並在上周向醫管局報告。

醫管局表示，已經收到Prenetics的初步報告，對相關承辦商出現有關錯誤表示極度遺憾及失望，早前已向其發出警告信，會保留追究其法律責任的權利。

Prenetics Group早前透過與鄭志剛創辦及私人持有的特殊目的收購公司（SPAC）Artisan Acquisition（美：ARTAU）合併，於5月中在納斯達克上市，股票代碼為「PRE」。

Artisan Acquisition昨日收報10.21美元，升1.1%。

Prenetics指上月底接獲醫管局轉介一宗投訴個案，涉及在2月21日至3月1日期間，於醫管局普通科門診遞交深喉唾液樣本的市民。公司表示，當時正在加緊處理因第五波疫情至樣本激增而滯後的個案，上傳測試結果時出現人為錯誤，因而導致事件發生，已即日起透過電話通知受影響的市民進行跟進，如有需要，可以補發檢測結果短訊。

醫管局表示，已經收到Prenetics的初步報告，對相關承辦商出現有關錯誤表示極度遺憾及失望，早前已向其發出警告信，要求全面檢視流程，並向受影響的市民跟進和致歉。此外，醫管局又要求Prenetics完成調查後，需提交詳細報告及切實執行改善方向，並保留追究其法律責任的權利。

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