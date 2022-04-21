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【放寬防疫措施】遊戲機中心重開　業界不樂觀盼勿再停業

商業 17:29 2022/04/21

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遊戲機中心重開，雖然做足準備讓機迷「安心打機」，惟業界仍感不安擔心再停業。（資料圖片）

政府今日實行首階段放寬社交限制，重開多類娛樂場所，包括戲院、遊戲機中心等，除了戲院對前景比較保守外，遊戲機中心亦不感樂觀，但仍做足準備，讓機迷「安心打機」。

【限聚令】限聚令今放寬　酒吧業仍被禁嘆不公

持牌遊戲機中心商會秘書羅小姐稱，業界高興能夠重開之餘亦感戰戰兢兢，已做好人手安排店內秩序及清潔，但平日人流較分散，加上經濟因素，業界對生意恢復仍較保守，仍相信晚市恢復會有助帶動人流，市民相約食飯也會「打鋪機」等候朋友，場地已做好防疫，期望機迷能安心打機。

羅小姐表示遊戲機中心自疫情以來的感染風險相對較低，亦未曾出現爆發群組，一直以來客人都願意合作防疫。政府以「一刀切」方式停業以來，業界壓力不單來自租金，還有遊戲機設備保養。羅解釋停業期間尚要維持設備定期運行，避免停用太久受潮故障，否則要花更多金錢進行更換維修而影響復業。

業界嘆補助不足  若結業很難重開

過去政府對持牌遊戲機中心的補助十分有限，未有如食肆般按比例計算，羅認為在發牌要求中已列載了遊戲機數量等資料，已可推算出店舖規模而調整補助。然而，遊戲機中心能夠包括在首批復業處所算是好消息，盡管未必能迅速恢復，業界認為「總好過零收入」。

但遊戲機中心業界始終仍抱不安，擔心疫情變化要再次全面停業，盼政府在制定任何防疫措施前要多作考慮，減少對業界影響及完善補助安排。對早前有大型店舖結業，羅小姐表示現今遊戲機中心發牌及經營條件愈來愈困難，店舖結業後未必能夠重開。

【限聚令放寬】按摩院4月21日有限度復業　盼政府不再一刀切

記者:王浩賢

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