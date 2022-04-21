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星展予恒指12個月目標24600點 另推薦10隻首選港股

股樓投資 18:50 2022/04/21

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再有大行看好港股。星展發表港股策略報告，認為目前美國通脹已屆1982年以來的最高水平之下，美聯儲局未來兩年仍會加息約6次。有關情況對港股的影響雖仍存在不確定性，惟相信影響會較低。再觀察歷史數據，港股當前估值吸引，對其於今年下半年回升持審慎樂觀看法。該行分別給予恒生指數及國企指數，未來12個月目標24600點和8160點，對應今年預測市盈率11.6倍和9.3倍。

【長和系】長實參與越南胡志明市招商會議 計劃投資地產項目  詳情請看【下一頁

內地推動碳中和國策，星展看好及建議增持再生能源股。其他行業包括內房、物管、科網及電子商貿等，現階段估值也具吸引力。星展同時推薦10隻港股為首選。

星展最新看好港股一覽：

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另一間大行滙豐近日亦發表報告看好港股，予恒指今年目標25410點，並看好價值股能跑贏增長股。

滙豐予恒指今年目標25410點 料價值股跑贏增長股 推薦4大投資主題逾30隻港股  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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