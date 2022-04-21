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【大行報告】星展：放寬防疫措施或成短期市場焦點　看好多個本地板塊（附股份名單）

股市 18:32 2022/04/21

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【大行報告】星展：放寬防疫措施或成短期市場焦點　看好多個板塊（附股份名單）

星展指本港放寬防疫措施短期或成市場焦點，料餐飲、零售物業、非必需零售、REITs、零售收租，以及本港銀行板塊，可望受益。

星展列16家受惠防疫措施放寬的港股

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星展指出，今年首季本港公司股價跑贏在港上市的中資公司，因這些公司通常聚焦於本地業務，相對較不受俄烏衝突、內房問題及互聯網監管因素衝擊。該行指出，宏觀環境令這些舊經濟股處於相對低估值，成為很好的入市原因，而放寬防疫措施可望成為股價催化劑。

星展又指，俄烏戰爭不會對港企有直接影響，但會導致原料及能源價格上升。鑑於本地股份以金融及房地產為主，受通脹影響相對較少，而美元敞口較重的本地銀行股，甚至可受惠加息。另一方面，雖然內地科技行業監管對本港銀行股及地產股影響有限，但事件仍會左右港股估值。

整體大市方面，由於俄烏戰爭影響全球風險胃納，且短期內料不會快速解決，星展預期市場短期繼續避險，加上恒指成份股有不少內地公司，中俄關係恐對恒指造成地緣政治風險。不過，該行指港股對息率憂慮相對較不敏感，又指港股基本因素良好，政府支持措施料可緩和市場缺乏信心之影響。

雖然恒指對大市下半年反彈的看法僅審慎樂觀，該行維持對恒指12個月目標價24600點的預測，相當於今年預測盈利11.6倍，較現價有約19%上升空間；國指目標價則維持在8160點，相當於今年預測盈利9.3倍，高現價約17%。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪、福耀玻璃及中國船舶租賃

 

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