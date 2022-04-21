布蘭森提3個建議 助西方減依賴俄能源

烏克蘭政府多次希望西方國家對俄羅斯能源實施禁運，進一步打擊俄羅斯。英國富豪布蘭森提出3個建議，希望西方國家可以降低依賴俄羅斯能源，更呼籲民眾及商戶亦要付出來達成目標。

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布蘭森（Richard Branson）接受美國CNBC訪問時提出，為降低西方國家依賴俄羅斯能源，可以車輛限速每小時調低約16公里﹑航空公司減少不太賺錢的飛行班次及每家每戶減少1%冷暖氣開支，支持烏克蘭對抗俄羅斯。

布蘭森認為，只要國際能源署（International Energy Agency）的31個成員國一同實行相關建議，將可產生實際效果。布蘭森預計，措施可降低能源依賴，部分公司更是減少使用5至10%能源。

布蘭森揚言，西方只需降低10%對俄羅斯燃料的依賴，將有30億桶燃料空置。針對歐洲國家更依賴俄國能源，布蘭森稱需要確保如德國等國停止再入口。布蘭森強調，需求下趺價格便下跌，生活成本壓力便降低，是一個雙贏局面。

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不過，作為維診集團的布蘭森未有提及，旗下維珍航空（Virgin Altantic）及維珍銀河（Virgin Galactic）會如何減少其能源消耗。

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責任編輯：吳漢培