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【失業率】本港最新失業率上升至5% 失業人數增加26,900人

理財智慧 17:38 2022/04/21

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根據政府統計處今日（四月二十一日）發表的最新勞動人口統計數字（即2022年1月至3月的臨時數字），經季節性調整的失業率由2021年12月至2022年2月的4.5%上升至2022年一月至三月的5.0%。就業不足率亦由2021年12月至2022年2月的2.3%上升至2022年1月至3月的3.1%。

【公屋裝修】 一家3口喜派330呎單位 25萬打造簡約木系風 磨砂玻璃趟門透光又保私隱【下一頁

【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

總就業人數由2021年12月至2022年2月的3,664,500人，下跌至2022年1月至3月的3,610,500人，減少約54,000人。同期的總勞動人口亦減少了約27,100人。失業人數（不經季節性調整）則增加約26,900人。同期的就業不足人數亦由89,200人上升至117,000人，增加約27,800人。

勞工及福利局局長羅致光博士評論最新失業數字時表示：「勞工市場在本地第五波疫情下嚴重受壓。2022年1月至3月經季節性調整的失業率較2021年12月至2022年2月的4.5%上升0.5個百分點至5.0%，就業不足率亦上升0.8個百分點至3.1%。總就業人數較上1個3個月期間減少54,000人至3,610,500人，失業人數增加26,900人至188,500人。」

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在2022年1月至3月較上1個3個月期間上升1.8個百分點至8.9%。其中，餐飲服務活動業的失業率上升2.6個百分點至11.0%，零售業的失業率則上升1.4個百分點至7.7%。同時，建造業和藝術、娛樂及康樂活動業的失業率分別上升1.6和2.9個百分點至8.0%和11.3%。大多數其他行業的失業率亦上升。

【2022消費券】利園區加推第二階段消費禮遇 消費滿指定金額 即享3重消費獎賞【下一頁

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記者：鄭日棱

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