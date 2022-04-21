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大學教練神還原韋史密夫打人 演示美式足球防守技巧

環球社會熱點 17:25 2022/04/21

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影帝韋史密夫在奧斯卡頒獎禮上掌摑主持基斯洛克，這一巴掌成為國際熱話。美國有大學美式足球教練更活學活用，神級還原韋史密夫掌摑基斯洛克的姿勢，用作向學生演示美式足球的防守技巧。

Will Smith被禁出席奧斯卡頒獎禮10年 打人事件懲罰出爐 【下一頁】

退役美式足球員桑德斯（Deion Sanders）目前於密西西比州Jackson State University，擔任美式足球隊主教練。他早前在社交媒體Instagram上分享球員進行四分衛衝刺訓練的花絮。

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該隊線衛教練Andre' Hart在片段中提到，目前他們擁有一個以韋史密夫（Will Smith）命名的新戰術。他以奧斯卡事件為例，指韋史密夫是用手掌而非手指打基斯洛克（Chris Rock）。

教練在充氣假人上比劃，演示韋史密夫用手掌打向對方的具體位置，然後就讓一眾球員按照這個技巧操練。球員一邊練習時，教練更呐喊助威：「用韋史密夫嗰招（對付）佢！」（Will Smith him!）

美媒形容自桑德斯接任該校美式足球隊主教練以來，一直無視外界非議，堅持採取別樹一幟的教學模式。

Will Smith禍不單行 情敵將出書爆佢老婆外遇經歷 【下一頁】

另一段練習片段顯示，桑德斯向球員解釋了為何他會容許兩名球員在練習期間繼續打交，而非要求在場其他人分開他們。

桑德斯指球員不時都會在練習期間發生肢體踫撞，如果在場者過早介入調停反會導致雙方彼此不滿的情緒持續發酵。

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責任編輯：鄭錦玲

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