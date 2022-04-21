  • 23°C
香港時間 : 2022421日 (四) 19:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【孫子市法】人幣港元齊腳軟 恒指調整幾時完

iMTV＋ 18:35 2022/04/21

分享：

分享：

其他股評時段:
01:00 恒生指數
10:58 加息
20:20 港股走勢
20:35 3690 美團
24:30 3968 招商銀行
29:45 883 中國海洋石油
36:40 5 匯豐控股
43:15 2313 申洲國際
44:54 719  山東新華



《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 孫子市法

最新專欄文章 更多

【孫子市法】放水憧憬利氣氛 兩萬一點暫喘定
2022/04/14
【孫子市法】放水憧憬利氣氛 兩萬一點暫喘定
【孫子市法】俄烏惡化美QT 港股反彈又再跌
2022/04/07
【孫子市法】俄烏惡化美QT 港股反彈又再跌
【孫子市法】俄烏局勢立立亂 新經濟股騰騰震
2022/03/31
【孫子市法】俄烏局勢立立亂 新經濟股騰騰震
【孫子市法】22000點爭奪戰 業績好壞是關鍵
2022/03/24
【孫子市法】22000點爭奪戰 業績好壞是關鍵
【孫子市法】阿爺開金口 港股可再吼
2022/03/17
【孫子市法】阿爺開金口 港股可再吼
石油 港股 指數 加息 滙豐控股（00005） 銀行 港元 恒生指數 經濟

上一篇文章

【2022消費券】受惠於消費券人流及商戶生意額升逾2成　新地3間商場推3大策略延續消費券勢頭

下一篇文章

【珠璣人生@iM網欄】以積極和正面的態度面對 疫情下的苦中一點甜
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

錦上路站柏瓏I示範單位　四正三房一套設梗廚　三合一大露台增實用空間
錦上路站柏瓏I示範單位　四正三房一套設梗廚　三合一大露台增實用空間
【放假好去處】天際100本周四重開 11周年推11元入場優惠 生日月份可免費入場
【放假好去處】天際100本周四重開 11周年推11元入場優惠 生日月份可免費入場
錦上路站柏瓏I首批168伙　一房入場價607.99萬起　折實平均呎價17,608元
錦上路站柏瓏I首批168伙　一房入場價607.99萬起　折實平均呎價17,608元
【理財智慧】綠色債券每年最低2.5厘 一文了解值唔值得申請
【理財智慧】綠色債券每年最低2.5厘 一文了解值唔值得申請
滙豐予恒指今年目標25410點 料價值股跑贏增長股 推薦4大投資主題逾30隻港股
滙豐予恒指今年目標25410點 料價值股跑贏增長股 推薦4大投資主題逾30隻港股
【姜濤代言Darlie 好來】 姜濤拍牙膏廣告展現正能量笑容 姜糖儲閃卡、打卡熱點宣傳攻勢陸續來
【姜濤代言Darlie 好來】 姜濤拍牙膏廣告展現正能量笑容 姜糖儲閃卡、打卡熱點宣傳攻勢陸續來
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款