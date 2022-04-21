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莫里森稱慶幸無自閉症仔女 被批失言兼道歉

環球社會熱點 17:03 2022/04/21

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澳洲將於下月21日舉行大選 ，總理莫里森周三（20日）與工黨領袖艾博年展開首場辯論。一名育有自閉症兒子的母親提問殘疾人士補貼計劃時，莫里森表示慶幸自己沒有自閉症孩子，無需經歷這些困難。莫里森言論引起爭議，他周四（21日）公開道歉，但堅持自己的句子被誤解。

澳洲下月21日舉行大選  莫里森尋求連任 【下一頁】

莫里森（Scott Morrison）周三與艾博年（Anthony Albanese）進行首場辯論，二人接受台下民眾發問時，育有自症閉兒子的母親，詢問有關殘障人士補貼計劃詳情。

Catherine稱有人告訴她需投票給工黨，才能為兒子Ethan提供最好的未來，希望了解雙方的國家殘障保險計劃（National Disability Insurance Scheme）內容。

莫里森表示，「慶幸」（blessed）的兩名孩子無自閉症，他們不需經歷這些困難，坦言自己會嘗試理解有殘障孩子父母的感受。他其後闡述有關補貼計劃，指會繼續改善殘障保險的不足之處。

新西蘭人奇招抗通脹 跨國網購澳洲買餸慳3成半 【下一頁】

但莫里森此番言論被反對黨大力抨撃，同樣育有自閉症女兒的工黨參議員Katy Gallagher表示，女兒每天都為家庭帶來歡樂，對此感到「幸運」，批評現屆政府並非首次發表類似言論。

使用輪椅的綠黨參議員Jordon Steele-John亦指，已受夠政府解僱及剝奪殘疾人權利的情況；前傑出澳洲人獎得主 Grace Tame亦在Twitter張貼怒睥莫里森的相片。

莫里森周四回應堅持自已無錯，認為自己當時用字真誠，形容自己無法經歷Catherine情況，不能假裝很了解她的感受。他對感到被冒犯的人深切道歉，但強調對手故意曲解自己句子的意思。

英國《衛報》 進行的民意調查顯示，民眾對工黨支持度為47%，輕微高於現屆聯合政府的46%。

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責任編輯：郭麗明

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