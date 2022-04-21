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【虛擬銀行】livi推私人貸款「livi靈活貸」最多可借100萬元　實際年利率低至1.2%　加借毋須再交申請

Hot Talk 16:46 2022/04/21

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livi推私人貸款最多可借100萬元　實際年利率低至1.2%　加借毋須再交申請

虛擬銀行livi（理慧銀行）宣布推出私人貸款「livi靈活貸」，實際年利率低至1.2%，首次申請，貸款額介乎1萬元至100萬元。獲批核貸款的客戶日後毋須再提交申請，即可根據其剩餘信貸額度加借。客戶日後可自主制定多筆貸款，並為貸款命名以作識別。

客戶可選擇3至60個月的還款期，還款金額將自動從liviSave賬戶中扣除。首次申請而獲批livi靈活貸者，以首筆提取80萬元貸款及24個月還款期為例，獲現金回贈1500元，包括該回贈在內，實際年利率低至1.2%，不包括現金回贈則為1.39%。客戶無需致電或重新申請，在還款3期後，可於livi手機應用程式從已獲批核的貸款額度內加借﹐加借金額最少為1000元。此外，客戶可在livi靈活貸賬戶中處理多筆不同年期的貸款、查看還款時間表，並為每筆貸款命名以識別貸款用途，更清晰及自主地管理個人財務。

livi：產品結合分期貸款和循環貸款優點

livi產品總監洪滿霜表示，livi靈活貸設計獨特，結合分期貸款和循環貸款的優點，客戶可享受一般分期貸款所提供的具競爭力的利率，同時享有循環貸款所提供的自主度，客戶日後無需重新提交申請，便可根據其剩餘信貸額度加借，而流暢無縫的客戶體驗，將令該行在市場上突圍而出。

該行指，livi靈活貸批核程序全自動化，最快兩分鐘可獲批，現金即時存入liviSave帳戶中，客戶在申請25萬元以下的貸款時，毋須遞交任何文件，申請25萬元或以上的貸款則要提交收入證明。

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