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【再工業化】創科署「再工業化資助計劃」批款逾2億　已批28宗申請

科技 16:49 2022/04/21

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李錦記醬料集團財務總裁呂志雄（左一）﹑李錦記醬料集團行政總裁林碧寶（左二）﹑創新科技署助理署長（資助計劃）黃文忠（左三）﹑創新科技署署長潘婷婷（右三）﹑維特健靈大藥廠行政總裁陳曦齡博士（右二）及和維特健靈大藥廠董事謝天澤（右一）今日出席資助協議簽署儀式。

港府前年7月推出「再工業化資助計劃」，旨在資助生產商在香港設立新的智能生產線。創新科技署於今（21日）表示，「再工業化資助計劃」現已與李錦記（香港）食品有限公司(下稱李錦記)就蠔油智能生產線項目，以及維特健靈(下稱維特健靈)大藥廠就茶膠囊智能生產線項目簽署資助協議。

【再工業化】健康食品CATALO在港設廠生產　投資超過1500萬

【再工業化】本地建築公司設3萬呎智能生產線　產量升9倍、成本反跌3成

據悉，該計劃分別向李錦記及維特健靈分別批出1,500萬。當中李錦記表示項目總支出約4,600萬，李錦記自行投入約3,100萬元，約一半用作發展物聯網技術，以設立一條全新的智能型自動化生產線。該生產線預計2024年第一季度投產，並配備機械人、傳感器和智能系統，可實時監控蠔油的生產過程。

另外，維特健靈指出，就Tea Château茶膠囊智能生產線項目投入約5,000萬，生產線會設於大埔創新園大喜街。項目完成後將有助大幅縮短品質評估時間，並提高生產效率，預計產能將會提升10倍以上，同時可減少人手操作導致的職業勞損問題。

創新科技署署長潘婷婷表示，「再工業化資助計劃」推出至今已收到36宗申請，28宗申請已批出，累計批款逾2億元。當中有約43%批出項目來自食品製造及加工行業，另外還有建造﹑生物科技﹑醫療器材以及納米纖維材料等。

【財政預算案2022】預算案聚焦推動「生命健康」科研　港初創：投放資源助請人會更好

記者：黃顯晴

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