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【未來交通】馬斯克Boring隧道公司獲最新融資 估值高達445億港元

環球政經 23:53 2022/04/21

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Tesla行政總裁馬斯克的隧道建設公司The Boring Company，以解決美國地面交通擁塞問題為目標，在最新的C輪融資中籌得6.75億美元，公司估值高達56.75億美元（約445億港元）。

【青姐話】二次尋底   有幾難睇？

這輪融資由Vy Capital和紅杉資本（Sequoia Capital）主導，參與的投資者還包括Valor Equity Partners和Founders Fund、8VC、Craft Ventures和DFJ Growth。

The Boring Company於地底挖掘隧道並建立運輸網路，去年在拉斯維加斯啟動首個商業隧道項目，現時在拉斯維加斯會議中心地底已建造了一套隧道系統，利用設有司機駕駛的特斯拉汽車接送乘客，今年消費電子展期間便用來接送參觀者。該公司計劃在未來幾年內，將隧道系統拓展到其他城市，最新一輪的新資金會準備用來大幅增加人才雇用。

 

【延伸閱讀】滙豐予恒指今年目標25410點 料價值股跑贏增長股 推薦4大投資主題逾30隻港股【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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