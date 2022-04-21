【香港失業率】香港失業率升至5%、較上輪增0.5百分點　失業人數升至18.85萬人

▲ 【本港經濟】香港失業率升至5% 失業人數升至18.85萬人

政府統計處公布最新失業率數據，香港1月至3月經季節性調整的失業率升至5%，較前一輪2021年12月至今年2月失業率4.5%，增0.5百分點。就業不足率亦由上輪2.3%上升至最新3.1%。

統計處表示，今年1月至3月期間，差不多所有主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率均見上升。失業率方面，建造業、零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的升幅。就業不足率方面，上升主要見於餐飲服務活動業以及藝術、娛樂及康樂活動業。

失業人數升至18.85萬人

失業人數（不經季節性調整）由2021年12月至今年3月的161,600人上升至今年1月至3月的188,500人，增加約26 900人。同期的就業不足人數亦由89,200人上升至117,000人，增加約27,800人。

勞工及福利局局長羅致光指，勞工市場在短期內仍將繼續受壓，但近期本地疫情緩和，加上新一輪消費券的發放，消費相關行業的業務應會逐步改善，從而幫助這些行業的就業。此外，政府亦推出多項紓緩措施，包括即將展開的「2022保就業」計劃，以支援企業和保障員工就業。社會各界必須齊心合力，支持政府抗疫，令本地疫情盡快受控。政府會繼續密切留意相關情況。

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編輯：姚卓然