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【企業招聘】僱用神經多樣性員工　助企業發展多元化人才庫

商業 16:34 2022/04/21

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(pexels資料圖片)

疫情改變企業的運作模式，企業在人才招聘時也有新挑戰。據《CNBC》報告指出，勞動市場正在轉變，最近有不少討論提到，患有神經多樣性（neurodiverse）人士的勞動力需求正在增長，許多大企業，如摩根大通及微軟等，設有關於患有神經多樣性心理變異人士招聘部門，以讓人才庫更多元化。

【職場文化】職場友誼增敬業度　4招加強員工人際關係

神經多樣性是指患有自閉症、閱讀障礙、專注力失調、過度活躍症及其他學習障礙人士。美國疾病控制及預防中心統計，在2006年平均每110名兒童當中，有1名兒童患有自閉症，去年該統計數據，則上升至每44名兒童中便有1名患有自閉症；而美國卓克索大學研究人員預計，在未來10年將高達100萬未滿18歲的年輕人患有自閉症；神經多樣性的員工其實可為企業增添創造力，及解決複雜問題，這亦可促進企業對公平和包容性的重視。

摩根大通僱用神經多樣性員工
摩根大通全球神經多樣性部門負責人Bryan Gill表示，若僱用神經多樣性的員工，如自閉症患者或非語言障礙者，再透過人才庫配對，甚至可令他們融入銀行的核心業務，加入不同部門。他舉例，銀行的人工智能工作，演算法需要分析大量重複數據，一般員工或抗拒這種高重複性的工作，但神經多樣性的員工則可能較擅長甚至從中得到成就感。

【留住人才】留意員工身心健康　4招助企業留住人才

微軟4天招聘會
微軟早於2015年己開始僱用自閉症員工，該科企的包容性招聘及無障礙部門主管Neil Barnett表示，樂於僱用患有自閉症的員工，該部門的面試流程為期4天，首先以虛擬方式會面，其後2天為模擬面試，但內容則著重團隊建設練習、核心能力，最後一天，面試人員亦會與應徵者進行實際面試，期間會有充足的時間讓應徵者休息，以減輕他們會面時的壓力和焦慮,他認為這種面試流程改變，可令每位應徵者發揮所長，亦將增大人才庫。

Neil Barnett指，微軟每年會進行4至6次該類型的招聘會，到目前為止，通過該計劃已僱用約200名全職員工，工作涉及各個範疇，打破了自閉症工作者只有擅長編碼的說法。若他們也能提供不同專業技能，會為整個企業文化帶來正面影響。

責任編輯：向頌勤

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