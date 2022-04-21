【烏克蘭戰爭】美國料再增對烏援助 規模約62億

俄羅斯入侵烏克蘭後，美國等西方國家紛紛宣布軍事援助烏克蘭。美國總統拜登早日證實，將向烏克蘭提供更多軍備。拜登將於當地時間周四（21日）發表講話，據報屆時將宣布對烏克蘭提供新一輪軍事援助，預計規模如上次相約，約8億美元（約62.4億港元）。

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早前《路透社》曾報道，拜登（Joe Biden）將在本周再宣布，增加對烏克蘭的軍事援助。拜登本周早前時間亦證實，美國將增加軍事援助烏克蘭。多間外媒報道指，拜登將於當地時間周四就俄烏戰爭發表講話，預料屆時將會宣布。

《路透社》引述消息官員指，新援助規模與上次8億美元相約，細節仍在制定。印度國家電視台（NDTV）新聞頻道指，若是次宣布援助規模與上次相若，美國自俄烏戰爭爆發後，對烏克蘭提供的軍事援助將正式逾30億美元（約234億港元）。

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《美國之音》（VOA）引述高層政府官員消息報道，美國國會在本財政年度批出的35億美元（約273億港元）撥款中，已將其中逾24億美元（約187.2億港元）用於為烏克蘭提供軍備等項目。當局將繼續研究，向烏克蘭提供額外安全援助，若有需要，將動用額外權利。

拜登周三（20日）召見美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）等軍方高官及國家安全顧問，他指俄烏戰爭局勢正迅速轉變，當局計劃部署必須同樣靈活。美國周三亦宣佈，制裁逾40個俄羅斯個人及實體，包括商業銀行Transkapitalbank等。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki） 表示，美國還對俄羅斯虛擬貨幣掘礦公司實施制裁，以及對逾600人實施簽證限制，回應俄羅斯及白俄侵犯人權的行為。

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責任編輯：李俊儀