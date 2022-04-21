【烏克蘭戰爭】美國對烏援助增約62億 料接收10萬難民（第二版）

俄羅斯入侵烏克蘭後，美國等西方國家紛紛宣布軍事援助烏克蘭。美國總統拜登宣布，對烏克蘭提供新一輪軍事援助，規模與上次相約為8億美元（約62.4億港元），包括重型火砲、無人機及彈藥，以進一步增強烏克蘭軍隊在東部的作戰能力。美國自俄烏戰爭爆發後，對烏克蘭提供的軍事援助已超越30億美元（約234億港元）。

（第二版更新拜登宣布）

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拜登表示，俄羅斯將焦點轉移至奪取烏克蘭東部領土，而西方的軍事援助非常重要，美國正聯同盟國盡快向烏克蘭提供所需武器。美國亦會繼續與烏克蘭分享情報，幫助他們對抗侵略。

華府同時簡化烏克蘭難民的申請程序，預料將會再接收多達10萬名難民。官員指，自俄烏戰爭2月爆發以來，有約1.5萬名烏克蘭難民前往美國，大部分是經墨西哥入境，但他們未來不能再透過這條路線入境美國，極端情況例外。

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《美國之音》（VOA）引述高層政府官員消息報道，美國國會本財政年度批出的35億美元（約273億港元）撥款中，已將其中逾24億美元（約187億港元）用於為烏克蘭提供軍備等項目。當局將繼續研究向烏克蘭提供額外安全援助，若有需要，將動用額外權利。

拜登周三（20日）召見美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）等軍方高官及國家安全顧問，他指俄烏戰爭局勢正迅速轉變，當局計劃部署必須同樣靈活。美國周三亦宣布，制裁逾40個俄羅斯個人及實體，包括商業銀行Transkapitalbank等。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki） 表示，美國還對俄羅斯虛擬貨幣掘礦公司實施制裁，以及對逾600人實施簽證限制，回應俄羅斯及白俄侵犯人權的行為。

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責任編輯：李俊儀