【公屋裝修】 一家3口喜派330呎單位 25萬打造簡約木系風 磨砂玻璃趟門透光又保私隱

香港一屋難求，有不少人苦苦等候多年也未能獲分派得一公屋單位，那麼若然獲派得一公屋單位當然要好好裝修一番，把單位改頭換面，以打造屬於自己和家人的安樂蝸，而今次要介紹的單位位於鑽石山的啟鑽苑，其屬3-4人的公屋單位，面積為330呎，裝修費用為約25萬，全屋走簡約木系風。

單位原則為長形的清水樓，有一梗廚、梗廁但沒有梗房，因此設計師在進行空間劃分時也更方便和靈活，而戶主在收樓時只會有簡單的水泥地和淨色的牆面，因此在進行裝修時也沒有阻礙和限制。由於單位居住了3人，包括戶主夫婦和女兒，因此要求間出2房，而客廳的房間需要有子母床，以方便親友探訪。

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另外，戶主希望能打造出一個木條子特色電視牆連主人房及廁所隱藏門，以使空間感增加，使單位不會因有太多間隔而過於侷促，同時，戶主要求單位要有足夠的自然光和儲物空間，而單位風格則希望多用木系元素。

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為了增加客廳光線，使其不會變成「黑廳」，設計師於是在客廳的女兒房房門做了一磨砂玻璃的黑框格子趟門，使客廳更透光，同時也為房間保留一定的私隱度，而為了增加儲物空間，設計師分別在廚房門口及大門口旁造了一排儲物吊櫃及C型儲物櫃，使收納空間大增，而客廳內的所有傢俱也以白色及深木紋色作配搭，以營造出木系的簡約風格。

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在裝修設計上，設計師採用了淺灰偏白的木紋地板，而牆壁則用上了米白色，客廳牆壁和地板的色調較為淺色以突出深木紋色的傢俱，而客廳則用了一具設計感的風扇吊燈，外型像分叉的樹枝，瞬間使客廳增添豪華感，不會使其過於單調。

而女兒房的房間以紫色為主調，當中做了一排紫色配白色的入牆衣櫃，而床則為可趟開的母子床，另外在床邊的位置也造了一儲物吊櫃和工作台，以方便女兒做功課及溫習；主人房則以綠色為主調，除了有雙人床外，設計師也打造了一曲尺白色配米白色衣櫃，以增加收納空間，為了方便女戶主化妝，在床尾的位置也造了一吊梳妝台。

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廁所空間大，除了有一鏡櫃及洗手台下櫃外，也有一大浴屏，以造出乾濕分離的設計，而廚房則以白色為主，內有L型的白色上下排廚櫃，使收納空間大大增加，而戶主在煮食時也可靈活地走動。

費用（連工包料）：25萬

*資料及圖片由新居屋室內設計有限公司提供

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責任編輯：關海儀