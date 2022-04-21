【業績｜電訊股】香港寬頻截至2月底半年賺3億　副主席楊主光：有信心5G客戶數衝上10萬　派中期息40仙、周息率8.6厘

▲ 【業績｜電訊股】香港寬頻截至2月底半年賺3億 流動通訊用戶跌1成 派中期息40仙、周息率8.6厘

香港寬頻 （01310） 公布截至2月底止中期業績，期內收入68.03億元，按年升9%；盈利約3.04億元，按年增527%。香港寬頻宣派中期息40港仙，按年升3%。以香港寬頻收市價9元計，現價周息率8.6厘。

香港寬頻提到，期內流動通訊用戶約24.3萬戶，按年跌10%；流動通訊ARPU（平均每戶收入）約111元，按年增3%。香港寬頻持股管理人及執行副主席楊主光指出，手機數據服務市場永遠都有價格戰，公司透過組合增值服務吸引用戶，「我地喺價格戰永遠係最勇」。

楊主光：有信心香港寬頻5G客戶數衝上10萬

楊主光表示，香港寬頻自2月左右推出一系列價格進取的5G手機數據計劃，近兩月5G上客量累計約1.8萬至1.9萬，有信心一年內衝上10萬。

問及香港寬頻期內手機客戶數目下跌原因，楊主光解釋，集團曾在2016年左右夥拍兩間電訊商推出4G流動數據服務，但其後基於商業考慮，未有延續合作至5G。楊主光直言，香港寬頻流動數據服務滯後兩年，直到今年2月香港寬頻才與3香港達成5G流動數據服務合作，推出具競爭力的5G 「手機Plan」，有信心今年會高速增長。

香港寬頻企業客戶方案收益減少12%

香港寬頻中期企業方案收益約22.91億元，按年減少12%，香港寬頻解釋，低利潤批售IDD影響國際電訊服務收益減少。香港寬頻期內企業客戶約10.6萬名，每名客戶每月的電訊服務平均收益為2,905元。

楊主光稱，未來會用5G通訊計劃驅動企業巿場業務增長。此外，將利用一站式電訊及科技方案產品，爭取大型企業客戶。楊主光透露，近月疫情帶動電商平台Home+ 生意，形容「多到做唔切」，來自企業訂單愈來愈多。

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