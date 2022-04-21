【港元定存】中資行敍造1萬元港元定存 有機會贏3888元現金獎賞

▲ 市面最高息的港元定存，賺息未必最多，專家拆解玄機。

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追息族注意，現時做港元定期存款有機會贏取3888元現金獎賞，中銀香港 （02388） 推手機銀行理財大抽獎，玩法是完成1項指定交易，包括以1萬元開立7天或以上的定期存款等，再新登記轉數快（FPS）等指定服務，便可參加抽獎，大獎是3888元現金獎賞，另有30名現金獎500元等，優惠至5月15日。

另方面，比併大小港銀，以每間銀行有報價的最高港元定期存款息，當中不少的最高息超逾2.5厘或以上，牌面上遠勝零售綠債 （新上市編號：04252） 的包底息，但定存的實際收息是輸蝕。

港元定存最高息6.8厘 惟存款設上限

星展的專家認為綠債值得抽，建議認購10手（每手1萬元）。業界拆解箇中竅妙，因超高息定存普遍設有上限，舉冠絕全城的6.8厘為例，由眾安（ZA Bank）提供的3個月年息，但須全新客戶及嚴限首兩萬元，這虛擬銀行表明期內最多賺息335元。至於綠債則保證年回報2.5厘，一手黨長揸3年穩袋750元利息。另外，市面第2大高息王是集友的7天港元定存年息享5.8厘，以500萬元為封頂額，期內料速賺約5500元利息。

星展香港豐盛理財投資產品及諮詢執行董事謝佩芳回應本報查詢指，相信綠債的認購反應熱烈，主因有3：（1） 綠債的最低息率已上調至2.5厘，為市民提供回報穩定的綠色投資選擇；（2）債券年期為三年，利息與本地通脹掛鈎，2.5厘息率是最低保障；（3）為社會及環境貢獻，政府會將所得的資金按照《綠色債券框架》撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動香港可持續發展的綠色項目融資或再融資，市料吸引關注ESG（環境、社會及管冶）族捧場。

1個月港元定存息最高5厘 3招賺盡綠債加定存回報【下一頁】

謝佩芳認為， 是次綠債目標發行額是150億元，當局亦會視乎市場情況考慮將提高至最多200億元。散戶的申購金額可以參考去年發行的通脹掛鈎債券（iBond、04246）的反應，政府發行額也是200億，因申購熱烈，每位入票者最後僅獲最多三萬元配額，所以散戶可考慮斥五萬至十萬元申請；而過往星展的紀錄，iBond客戶申購金額平均達10萬元以上。

談及通脹預測，星展銀行（香港）經濟研究部經濟師謝家曦預測，本港今年全年的通脹按年上升2.2%，但明年將稍為回落至2%。雖然香港作為石油淨進口地區，但由於本地幾近沒有製造業，油價上漲相信對整體消費物價指數、工資及勞工收入影響有限。此外，與食品價格和房屋租金（佔67%比重）相比，能源（交通及電力只佔10%）僅佔消費物價指數的一小部分。不過，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪料，今年本港CPI升2.5%，明年更錄得3%升幅，市料屆時綠債回報或超逾2.5厘保底息。

順帶一提，券商已出招搶攻綠債，長橋（Longbridge）推14免、富途推13免，輝立及耀才 （01428） 齊為11免。致富享10免及允新舊客免息最多抽5手，而輝立10成孖展最多抽10手。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪