  • 27°C
香港時間 : 2022421日 (四) 16:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【港元定存】中資行敍造1萬元港元定存 有機會贏3888元現金獎賞

16:20 2022/04/21

分享：

分享：

市面最高息的港元定存，賺息未必最多，專家拆解玄機。

    點擊圖片放大
    +23
    +22

追息族注意，現時做港元定期存款有機會贏取3888元現金獎賞，中銀香港 （02388） 推手機銀行理財大抽獎，玩法是完成1項指定交易，包括以1萬元開立7天或以上的定期存款等，再新登記轉數快（FPS）等指定服務，便可參加抽獎，大獎是3888元現金獎賞，另有30名現金獎500元等，優惠至5月15日。

另方面，比併大小港銀，以每間銀行有報價的最高港元定期存款息，當中不少的最高息超逾2.5厘或以上，牌面上遠勝零售綠債 （新上市編號：04252） 的包底息，但定存的實際收息是輸蝕。

港元定存最高息6.8厘 惟存款設上限

星展的專家認為綠債值得抽，建議認購10手（每手1萬元）。業界拆解箇中竅妙，因超高息定存普遍設有上限，舉冠絕全城的6.8厘為例，由眾安（ZA Bank）提供的3個月年息，但須全新客戶及嚴限首兩萬元，這虛擬銀行表明期內最多賺息335元。至於綠債則保證年回報2.5厘，一手黨長揸3年穩袋750元利息。另外，市面第2大高息王是集友的7天港元定存年息享5.8厘，以500萬元為封頂額，期內料速賺約5500元利息。

星展香港豐盛理財投資產品及諮詢執行董事謝佩芳回應本報查詢指，相信綠債的認購反應熱烈，主因有3：（1） 綠債的最低息率已上調至2.5厘，為市民提供回報穩定的綠色投資選擇；（2）債券年期為三年，利息與本地通脹掛鈎，2.5厘息率是最低保障；（3）為社會及環境貢獻，政府會將所得的資金按照《綠色債券框架》撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動香港可持續發展的綠色項目融資或再融資，市料吸引關注ESG（環境、社會及管冶）族捧場。

1個月港元定存息最高5厘 3招賺盡綠債加定存回報【下一頁

謝佩芳認為， 是次綠債目標發行額是150億元，當局亦會視乎市場情況考慮將提高至最多200億元。散戶的申購金額可以參考去年發行的通脹掛鈎債券（iBond、04246）的反應，政府發行額也是200億，因申購熱烈，每位入票者最後僅獲最多三萬元配額，所以散戶可考慮斥五萬至十萬元申請；而過往星展的紀錄，iBond客戶申購金額平均達10萬元以上。

談及通脹預測，星展銀行（香港）經濟研究部經濟師謝家曦預測，本港今年全年的通脹按年上升2.2%，但明年將稍為回落至2%。雖然香港作為石油淨進口地區，但由於本地幾近沒有製造業，油價上漲相信對整體消費物價指數、工資及勞工收入影響有限。此外，與食品價格和房屋租金（佔67%比重）相比，能源（交通及電力只佔10%）僅佔消費物價指數的一小部分。不過，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪料，今年本港CPI升2.5%，明年更錄得3%升幅，市料屆時綠債回報或超逾2.5厘保底息。

順帶一提，券商已出招搶攻綠債，長橋（Longbridge）推14免、富途推13免，輝立及耀才 （01428） 齊為11免。致富享10免及允新舊客免息最多抽5手，而輝立10成孖展最多抽10手。

更多【高息定存】文章

【ET開市直擊】美企陸續放榜 TESLA績後部署率先睇！（附time code）

相關文章：【紐元定存】紐元定存息最高10厘 息差優勢明顯

【人幣定存】人民幣定存息趨同變新常態 最高息率2.8厘

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

綠色債券 中銀香港（02388） 虛擬銀行 眾安銀行 港元定期存款 定期存款

下一篇文章

【ESG】ESG債券基金最高派息6厘 專家教同時抽綠債雙線出擊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日圓匯價】日圓兌港元跌至6算、近20年低　日本央行提出以0.25厘固定利率無限量購買債券
【日圓匯價】日圓兌港元跌至6算、近20年低　日本央行提出以0.25厘固定利率無限量購買債券
【iBond 2021】花旗料明年通脹升3% iBond及綠債分派有望超保證息率
【iBond 2021】花旗料明年通脹升3% iBond及綠債分派有望超保證息率
【港元定存】3個月港元定存息最高6.8厘 港銀頻加息冀撼贏綠債
【港元定存】3個月港元定存息最高6.8厘 港銀頻加息冀撼贏綠債
【紐元定存】紐元定存息最高10厘 息差優勢明顯
【紐元定存】紐元定存息最高10厘 息差優勢明顯
【港元定存】1個月港元定存息最高5厘 3招賺盡綠債加定存回報
【港元定存】1個月港元定存息最高5厘 3招賺盡綠債加定存回報
【人幣定存】人民幣定存息趨同變新常態 最高息率2.8厘
【人幣定存】人民幣定存息趨同變新常態 最高息率2.8厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款